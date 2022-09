Herbe Pleite für SV Gottsdorf gegen Union Haag

Details Montag, 26. September 2022 00:38

1. Klasse West: Vor rund 190 Besuchern trafen am Sonntag der SV Gottsdorf und Union Haag aufeinander. Der SV Gottsdorf konnte Haag nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. Die Union Haag ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Gottsdorf einen klaren Erfolg.

Haag erwischte einen Blitzstart ins Spiel und Peter Schöllhammer traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Die Gastgeber erholten sich nicht so recht von diesem Schock. Robin Mayrhofer versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gäste (27.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Mayrhofer vollendete zum dritten Tagestreffer in der 70. Spielminute. Drei Minuten später kam es zu einem elfmeter für die Hausherren. Lukas Mitmasser beförderte das Leder vom Punkt zum 1:3 des SV Gottsdorf/M./P. über die Linie (73.). Zwei Minuten später ein Elfmeterpfiff auf der anderen Seite. Mayrhofer überwand den gegnerischen Schlussmann durch den fälligen Strafstoß zum 4:1 für die Union Haag (75.). Wieder nur zwei Minuten später jubelten die Gäste erneut. Ertan Göksin ließ den Vorsprung in der 77. Minute auf 5:1 anwachsen. Ein starker Auftritt ermöglichte Haag am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Gottsdorf.

Mayrhofer mit Dreierpack: Haag setzt sich von Gottsdorf ab

Gottsdorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Heimmannschaft musste schon 15 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SV Gottsdorf/M./P. alles andere als positiv.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den SV Gottsdorf festigte die Union Haag den vierten Tabellenplatz. Haag ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet drei Siege und drei Unentschieden.

Mit insgesamt zwölf Zählern befindet sich die Union Haag voll in der Spur. Die Formkurve von Gottsdorf dagegen zeigt nach unten.

Der SV Gottsdorf/M./P. tritt kommenden Sonntag, um 15:30 Uhr, beim ASK SAR Hausmening an. Bereits zwei Tage vorher reist Haag zur Waidhofen/Ybbs SG.

1. Klasse West: SV Gottsdorf/M./P. – Union Haag, 1:5 (0:2)

77 Ertan Goeksin 1:5

75 Robin Mayrhofer 1:4

73 Lukas Mitmasser 1:3

70 Robin Mayrhofer 0:3

27 Robin Mayrhofer 0:2

1 Peter Schoellhammer 0:1