Der SV Petzenkirchen besiegt Steinakirchen souverän mit 3:0

Details Samstag, 01. Oktober 2022 00:25

1. Klasse West: Fast 160 Besucher kamen in das WSW-LN-STEINTEAM-Stadion nach Steinakirchen. Die ÖTSU Steinakirchen steckte gegen den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Der SV Petzenkirchen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Steinakir. einen klaren Erfolg.

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, die jedoch nichts Zählbares für sich verbuchen konnten. Erste Topchanche für den ÖTSU Steinakirchen nach 25 Minuten. Bernd Hinterleitner lupfte den Ball über die Abwehr auf Luca Prüller, doch der köpfte den Ball über den Torwart und neben das Tor. Nur zwei Minuten später vergaben die Heimischen die nächste gute Chance auf die Führung. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Kurz nach dem Seitenwechsel scheiterte der Gast am Keeper der Heimelf. Vor 160 Zuschauern traf dann Florian Haslauer zum 1:0 (60.) für die Gäste. Rene Ballwein versenkte die Kugel etwas später zum 2:0 für Petzenkirchen (76.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Haslauer, der das 3:0 aus Sicht der Gäste perfekt machte (88.). Letzten Endes ging der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland im Duell mit der ÖTSU Steinakirchen als Sieger hervor.

Petzenkirchen nun auf Rang fünf

Steinakirchen findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Heimmannschaft musste schon 16 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. In dieser Saison sammelte Steinakir. bisher zwei Siege und kassierte sechs Niederlagen. Die ÖTSU Steinakirchen taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Petzenkirchen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. An Petzenkirchen gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst sechsmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse West. Nur einmal gab sich der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland bisher geschlagen. Seit fünf Begegnungen hat der SV Petzenkirchen das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Steinakirchen stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim SV Gottsdorf/M./P. vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Petzenkirchen die Sportunion Leitner Allhartsberg.

1. Klasse West: ÖTSU Steinakirchen – SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland, 0:3 (0:0)

88 Florian Haslauer 0:3

76 Rene Ballwein 0:2

60 Florian Haslauer 0:1