Zwei-Tore-Mann Zemla reicht Sportunion Allhartsberg gegen Pöchlarn nicht

1. Klasse West: Die rund 120 Zuschauern bekamen gleich zehn Tore zu sehen. Der SV CEMIX Pöchlarn-Golling erreichte einen 6:4-Erfolg bei der Sportunion Leitner Allhartsberg. Der SV Pöchlarn-Golling hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Das Spiel begann mit offenen Visieren. Der Gast ging durch Marco Talir in der neunten Minute in Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Vladimir Balat den Vorsprung von Pöchlarn-Golling auf 2:0. Das 1:2 der Sportunion Allhartsberg bejubelte Daniel Zemla (19.). Andre Zauchinger schoss die Kugel zum 3:1 für den SV CEMIX Pöchlarn-Golling über die Linie (21.). Sportunion Allhartsberg traf etwas später zum 2:3 (29.). Srdan Eskic nutzte die Chance für die Gastgeber und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 3:3 ins Netz. Eine turulente erste Halbzeit endete mit sechs Treffern. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Doppelschlag in den Schlussminuten

Die Gäste erwischten erneut den besseren Start. Jakub Cervinek stellte die Weichen für den SV Pöchlarn-Golling auf Sieg, als er in Minute 49 mit dem 4:3 zur Stelle war. Doch die Hausherren konnten erneut, wenn auch spät, antworten. Zemla witterte seine Chance und schoss den Ball zum 4:4 für die Sportunion Leitner Allhartsberg ein (84.). Mit zwei schnellen Treffern von Andreas Strunz (89.) und Tobias Brankl (93.) machte Pöchlarn-Golling deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Zum Schluss feierte der SV CEMIX Pöchlarn-Golling einen dreifachen Punktgewinn gegen die Sportunion Allhartsberg.

Sportunion Allhartsberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Sportunion Leitner Allhartsberg findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der Sportunion Allhartsberg liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 20 Gegentreffer fing.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Pöchlarn-Golling im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Pöchlarn-Golling bei. Der SV CEMIX Pöchlarn-Golling ist seit vier Spielen unbezwungen.

Sportunion Allhartsberg tritt kommenden Samstag, um 15:30 Uhr, beim SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland an. Einen Tag später empfängt der SV Pöchlarn-Golling den SCU Ybbsitz.

1. Klasse West: Sportunion Leitner Allhartsberg – SV CEMIX Pöchlarn-Golling, 4:6 (3:3)

93 Tobias Brankl 4:6

89 Andreas Strunz 4:5

84 Daniel Zemla 4:4

49 Jakub Cervinek 3:4

37 Srdan Eskic 3:3

29 Johannes Tiefenboeck 2:3

21 Andre Zauchinger 1:3

19 Daniel Zemla 1:2

15 Vladimir Balat 0:2

9 Marco Talir 0:1