Kantersieg der Union Haag gegen den ASK Hausmening

1. Klasse West: Rund 200 Besucher kamen in die Varta-Arena nach Haag und wollten das Spiel der 9. Runde mitverfolgen. Der ASK Hausmening blieb gegen Haag chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch die Union Haag wusste zu überraschen.

Die Heimischen starteten gleich stark in dieses Spiel. Schon in Minute zwei gab es Elfmeter für Haag, doch Hausmening-Torhüter Christopher Ledinger parierte den Strafstoß. Der Gastgeber ging dann aber in Minute elf durch einen Treffer von Peter Schöllhammer in Führung. Kevin Schrettlinger versenkte den Ball in der 22. Minute im Netz von Hausmening und erhöhte früh auf 2:0. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte die Union Haag noch das 3:0 (42.) durch Dursun Göksin. Haag dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Tobias Hochstrasser witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:3 für den ASK SAR Hausmening ein (65.). In der 69. Spielminute setzte sich die Union Haag erneut durch und Manuel Schönberger erzielte das vorentscheidende 4:1. Haag gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (85.) durch Schöllhammer. Hausmenings Johannes Dorninger musste in der gleichen Minuten wegen einer Unsportlichkeit mit Gelb-Rot (85.) vom Platz. Am Ende kam die Union Haag gegen den ASK Hausmening zu einem verdienten Sieg.

Haag überholt Hausmening und steht auf Platz drei

Haag präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 23 geschossene Treffer gehen auf das Konto der Union Haag.

Mit diesem Sieg zog Haag an Hausmening vorbei auf Platz drei. Die Gäste fielen auf die vierte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein. Mit insgesamt 16 Zählern befindet sich die Union Haag voll in der Spur. Die Formkurve des ASK SAR Hausmening dagegen zeigt nach unten.

Kommenden Sonntag (11:00 Uhr) tritt Haag bei der ÖTSU Steinakirchen an, schon zwei Tage vorher muss der ASK Hausmening seine Hausaufgaben bei der Waidhofen/Ybbs SG erledigen.

