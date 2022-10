Souveräner Erfolg von Waidhofen/Ybbs beim FCU Winklarn

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:53

1. Klasse West: Für den FCU Winklarn gab es in der Partie gegen Waidhofen/Ybbs SG, an deren Ende vor rund 150 Zuschauern eine 0:3-Niederlage stand, nichts zu holen. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Die Waidhofen/Ybbs SG löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Mehr als eine halbe Stunde lang tasteten sich beide Mannschaften eher ab. Winklarn geriet in der 32. Minute ins Hintertreffen, nachdem Nikolaus Obermüller traf. Die Pausenführung von Waidhofen/Ybbs SG fiel knapp aus. Berthold Teufl erhöhte für die Gäste auf 2:0 (59.). Den Vorsprung der Waidhofen/Ybbs SG ließ Barnabas Babos in der 81. Minute anwachsen. Die 0:3-Heimniederlage des FCU SOP Winklarn war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Waidhofen/Ybbs bleibt vorne dabei

Die Gastgeber finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Im Angriff weist der FCU Winklarn deutliche Schwächen auf, was die nur zehn geschossenen Treffer eindeutig belegen. Zwei Siege, drei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Winklarn bei.

Der Zu-null-Sieg lässt Waidhofen/Ybbs SG passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Der Angriff der Waidhofen/Ybbs SG wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 23-mal zu. Die bisherige Spielzeit von Waidhofen/Ybbs SG ist weiter von Erfolg gekrönt. Die Waidhofen/Ybbs SG verbuchte insgesamt sechs Siege und zwei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen.

Der FCU SOP Winklarn steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Waidhofen/Ybbs SG mit aktuell 20 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am kommenden Samstag trifft der FCU Winklarn auf den FCU Neustadtl, die Waidhofen/Ybbs SG spielt tags zuvor gegen den ASK SAR Hausmening.

1. Klasse West: FCU SOP Winklarn – Waidhofen/Ybbs SG, 0:3 (0:1)

81 Barnabas Babos 0:3

59 Berthold Teufl 0:2

32 Nikolaus Obermueller 0:1