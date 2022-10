Neustadtls Tenschert erledigt FCU Winklarn

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:22

1. Klasse West: Knapp 100 Zuschauer fanden sich in der SOP-Arena in Winklarn ein und wollten sich dieses Spiel der 10. Runde zwischen dem FCU Winklarn und dem FCU Neustadtl nicht entgehen lassen. Der FCU SOP Winklarn steckte gegen den FCU Neustadtl eine deutliche 1:4-Niederlage ein.

Beide Mannschaften fanden in den ersten Minuten gute Chancen vor. Für das erste Tor sorgte Marcel Tenschert. In der 27. Minute traf der Spieler von Neustadtl ins Schwarze. In der 32. Minute brachte Cosmin Calin das Netz für den Gast zum Zappeln und erhöhte auf 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Tenschert vollendete zum dritten Tagestreffer in der 56. Spielminute. Der FCU Winklarn traf durch Matthias Mühlbachler zum 1:3 (80.). Tenschert besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den FCU Neustadtl (82.). Neustadtls Lukas Fischböck musste in Minute 89 mit Gelb-Rot vom Platz (Kritik). Ein starker Auftritt ermöglichte Neustadtl am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Winklarn.

Neustadtl schließt auf

Der FCU SOP Winklarn findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Wo beim Gastgeber der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die elf erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Siege waren zuletzt rar gesät beim FCU Winklarn. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sechs Spiele zurück.

Der FCU Neustadtl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Neustadtl in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Winklarn ist am kommenden Samstag zu Gast bei der Union Neuhofen Fußball. Der FCU Neustadtl möchte weiter auf der Erfolgswelle reiten und am kommenden Freitag (19:30) gegen die Waidhofen/Ybbs SG die gute Form unterstreichen.

1. Klasse West: FCU SOP Winklarn – FCU Neustadtl, 1:4 (0:2)

82 Marcel Tenschert 1:4

80 Matthias Muehlbachler 1:3

56 Marcel Tenschert 0:3

32 Cosmin Calin 0:2

27 Marcel Tenschert 0:1