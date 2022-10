Waidhofen/Ybbs feiert Kantersieg beim FCU Neustadtl

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:13

1. Klasse West: Etwas mehr als 80 Zuschauer wollten sich das Spiel der 11. Runde nicht entgehen lassen. Waidhofen/Ybbs SG fertigte Neustadtl am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Als Favorit rein – als Sieger raus. Die Waidhofen/Ybbs SG hat alle Erwartungen erfüllt.

Die Heimelf begann mit zwei Standards in die Partie. Nach 24 Minuten jubelten die Gäste - doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Neustadtls Florian Reisinger scheiterte nach 32 Minuten mit seinem Versuch an der Querlatte. Clemens Zenkl brachte die Gäste dann in der 38. Minute aber doch nach vorn. Für das 2:0 des Tabellenführers zeichnete Barnabas Babos verantwortlich (39.), der nur zwei Minuten später jubelnd abdrehte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 durch Babos schien die Partie bereits in der 47. Minute mit Waidhofen/Ybbs SG einen sicheren Sieger zu haben. Marcel Tenschert schoss die Kugel zum 1:3 für den FCU Neustadtl über die Linie (52.). Zenkl (80./87.) und Tobias Hudl (85.) erhöhten den Spielstand auf 6:1. Die Waidhofen/Ybbs SG überrannte Neustadtl förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Zenkl-Dreierpack: Der Favorit setzt sich klar durch

Der FCU Neustadtl findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel der Gastgeber ist deutlich zu hoch. 29 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse West fing sich bislang mehr Tore ein. Neustadtl kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf fünf summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Der FCU Neustadtl baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die errungenen drei Zähler gingen für Waidhofen/Ybbs SG einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Erfolgsgarant der Waidhofen/Ybbs SG ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 31 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Waidhofen/Ybbs SG knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte die Waidhofen/Ybbs SG acht Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Waidhofen/Ybbs SG seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

Die Defensivleistung von Neustadtl lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen die Waidhofen/Ybbs SG offenbarte der FCU Neustadtl eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Während Neustadtl am kommenden Freitag die Union Neuhofen Fußball empfängt, bekommt es Waidhofen/Ybbs SG am selben Tag mit der ÖTSU Steinakirchen zu tun.

1. Klasse West: FCU Neustadtl – Waidhofen/Ybbs SG, 1:6 (0:2)

87 Clemens Zenkl 1:6

85 Tobias Hudl 1:5

80 Clemens Zenkl 1:4

52 Marcel Tenschert 1:3

47 Barnabas Babos 0:3

39 Barnabas Babos 0:2

38 Clemens Zenkl 0:1