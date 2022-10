Kurz vor Schluss: Pöchlarns Talir trifft zum Sieg über Waldhausen

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:01

1. Klasse West: Rund 140 Zuschauer kamen an die Aigner-Green-Businesspark-Sportanlage. Ein Tor machte den Unterschied – der SV Pöchlarn-Golling siegte mit 2:1 gegen den SCU Waldhausen. Die Überraschung blieb aus, sodass Waldhausen eine Niederlage kassierte.

Die Anfangsphase des Spiels ging an die Hausherren. Für das erste Tor von Pöchlarn-Golling war Andre Zauchinger verantwortlich, der in der 18. Minute das 1:0 besorgte. Danach kamen auch die Gäste zu einigen Möglichkeiten. Bis zur Pause fiel aber kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Der SCU Waldhausen (OÖ) glich nach etwas mehr als einer Stunde später durch Soma Lörinczy aus (65.), sodass es fortan 1:1 stand. Marco Talir wurde zum Helden des Spiels, als er den SV CEMIX Pöchlarn-Golling mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (90.) doch noch in Front brachte. Am Ende verbuchte der SV Pöchlarn-Golling gegen den SCU Waldhausen die maximale Punkteausbeute.

Waldhausen behält die Rote Laterne

Pöchlarn-Golling behauptet nach dem Erfolg über Waldhausen den vierten Tabellenplatz. Die Saison des SV CEMIX Pöchlarn-Golling verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, zwei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Die letzten Resultate der Gastgeber konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Mit lediglich sechs Zählern aus zehn Partien steht der SCU Waldhausen (OÖ) auf dem Abstiegsplatz. Die Defensive des Gasts muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 28-mal war dies der Fall. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten des SCU Waldhausen alles andere als positiv. Vom Glück verfolgt war Waldhausen in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Der SV Pöchlarn-Golling tritt kommenden Samstag, um 15:00 Uhr, beim FCU SOP Winklarn an. Bereits drei Tage vorher reist der SCU Waldhausen (OÖ) zum SCU St. Georgen/Y. Anpfiff ist ebenfalls um 15:00 Uhr.

1. Klasse West: SV CEMIX Pöchlarn-Golling – SCU Waldhausen (OÖ), 2:1 (1:0)

90 Marco Talir 2:1

65 Soma Loerinczy 1:1

18 Andre Zauchinger 1:0