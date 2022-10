SV Petzenkirchen wird der Favoritenrolle gegen Waldhausen gerecht

Details Samstag, 29. Oktober 2022 00:40

1. Klasse West: Über 150 Zuschauer sammelten sich am Sportplatz in Waldhausen, um das Spiel der 12. Runde mitzuverfolgen. Der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland kam am Freitag zu einem 4:2-Erfolg gegen den SCU Waldhausen (OÖ). Als Favorit rein – als Sieger raus. Der SV Petzenkirchen hat alle Erwartungen erfüllt.

Die Heimsichen begannen gar nicht so schlecht, doch es waren die Gäste aus Petzenkirchen, die jubeln durften. Marcel Doppler glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die Gäste (13./38.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Der SCU Waldhausen schoss in der 60. Minute das Tor zum 1:2. Jonas Biber versenkte die Kugel zum 3:1 für Petzenkirchen (67.). Doch die Hemischen gaben sich noch nicht geschlagen. In der 69. Minute bejubelte Waldhausens Soma Lörinczy das 2:3. Filip Cernak stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland her (87.). Am Schluss siegte der SV Petzenkirchen gegen den SCU Waldhausen (OÖ).

Cernak machte den Sack spät zu

33 Tore kassierte der SCU Waldhausen bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse West. Mit lediglich sechs Zählern aus zwölf Partien stehen die Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. Die Stärke von Waldhausen liegt in der Offensive – mit insgesamt 21 erzielten Treffern. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten des SCU Waldhausen (OÖ) alles andere als positiv. Die Situation des SCU Waldhausen ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen P.kirchen handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Im Tableau hatte der Sieg des SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Nur zweimal gab sich der SV Petzenkirchen bisher geschlagen. P.kirchen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Waldhausen ist am Sonntag (14:00 Uhr) beim SV Gottsdorf/M./P. zu Gast. Kommenden Dienstag (14:00 Uhr) tritt der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland beim SCU Ybbsitz an.

1. Klasse West: SCU Waldhausen (OÖ) – SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland, 2:4 (0:2)

87 Filip Cernak 2:4

69 Soma Loerinczy 2:3

67 Jonas Biber 1:3

60 Soma Loerinczy 1:2

38 Marcel Doppler 0:2

13 Marcel Doppler 0:1