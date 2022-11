ASK Hausmening fügt Ybbsitz erste Saisonniederlage zu

Details Samstag, 05. November 2022 16:21

1. Klasse West: Die gute Serie des SCU Ybbsitz seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gäste verloren gegen den ASK SAR Hausmening vor etwa 190 Besuchern mit 1:2 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein. Die Experten wiesen Ybbsitz vor dem Match gegen den ASK Hausmening die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Das Spiel begann ohne viel Abtasten. Für den Führungstreffer von Hausmening zeichnete Tobias Hochstrasser verantwortlich (9.). Manuel Zeilinger versenkte die Kugel zum 2:0 für das Heimteam (24.). Die Gäste antworteten nur zwei Minuten später. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Miroslav Hrosovsky in der 26. Minute. Obwohl dem ASK SAR Hausmening nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SCU Ybbsitz zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Ybbsitz verpasst Tabellenführung

Im letzten Match der Hinrunde tat der ASK Hausmening etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz sechs. Hausmening verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte der ASK SAR Hausmening endlich wieder einmal drei Punkte.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt der ASK Hausmening dann im nächsten Spiel den SCU St. Georgen/Y, während der SCU Ybbsitz am gleichen Tag bei der ÖTSU Steinakirchen antritt.

1. Klasse West: ASK SAR Hausmening – SCU Ybbsitz, 2:1 (2:1)

26 Miroslav Hrosovsky 2:1

24 Manuel Zeilinger 2:0

9 Tobias Hochstrasser 1:0