SV Petzenkirchen dank Doppler Sieger gegen Winklarn

Details Samstag, 05. November 2022 16:27

1. Klasse West: 135 Zuschauer wollten sich das Spiel zwischen dem SV Petzenkirchen und dem FCU Winklarn nicht entgehen lassen. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland und dem FCU SOP Winklarn, die mit 2:1 endete. Einen packenden Auftritt legte der SV Petzenkirchen dabei jedoch nicht hin.

Über eine halbe Stunde lang hielt bei beiden Teams die Null. Das Heimteam ging durch Marcel Doppler in der 34. Minute in Führung. Petzenkirchen hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Noch bevor die Schlussviertelstunde begann, schlugen die Gäste zurück. Konstantin Dirnberger beförderte das Leder zum 1:1 des FCU Winklarn in die Maschen (73.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Doppler den entscheidenden Führungstreffer für den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland erzielte (84.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Petzenkirchen Winklarn 2:1.

Petzenkirchen bleibt im Spitzenfeld

Im letzten Hinrundenspiel errang Petzenkirchen drei Zähler und weist als Tabellenfünfter nun insgesamt 23 Punkte auf. Nur zweimal gab sich der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland bisher geschlagen. Der SV Petzenkirchen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Der FCU SOP Winklarn findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Der Angriff ist beim Gast die Problemzone. Nur 18 Treffer erzielte der FCU Winklarn bislang. Vier Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Winklarn momentan auf dem Konto.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt P.kirchen dann im nächsten Spiel den FCU Neustadtl, während der FCU SOP Winklarn am gleichen Tag beim SV Gottsdorf/M./P. antritt.

1. Klasse West: SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland – FCU SOP Winklarn, 2:1 (1:0)

84 Marcel Doppler 2:1

73 Konstantin Dirnberger 1:1

34 Marcel Doppler 1:0