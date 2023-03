Ybbsitz siegt gegen Steinakirchen

Details Samstag, 25. März 2023 23:42

1. Klasse West: Am Samstag begrüßte die ÖTSU Steinakirchen vor 140 Fans den SCU Ybbsitz. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten der Gäste aus. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Ybbsitz enttäuschte die Erwartungen nicht. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:0 auf das Konto des SCU Ybbsitz gegangen.

Steinakirchen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Fabian Zehetner traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Doch der favorit hatte noch vor der Pause die Antwort parat. In der 26. Minute erzielte Michael Berger per Freistoß das 1:1 für Ybbsitz. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Jozef Rejdovian brachte die ÖTSU Steinakirchen per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 67. vom Elfmeterpunkt und in der 86. Minute vollstreckte. Zum Schluss feierte der SCU Ybbsitz einen dreifachen Punktgewinn gegen die Gastgeber.

Rejdovian-Doppelpack bringt drei Punkte

Steinakir. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet die ÖTSU Steinakirchen die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Ybbsitz setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Mit nur 13 Treffern stellt Steinakir. den harmlosesten Angriff der 1. Klasse West. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der ÖTSU Steinakirchen alles andere als positiv. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Steinakir. auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Nach dem klaren Erfolg über die ÖTSU Steinakirchen festigt der SCU Ybbsitz den zweiten Tabellenplatz. Offensiv sticht Ybbsitz in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 35 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg knüpfte Ybbsitz an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SCU Ybbsitz neun Siege und vier Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte.

Am kommenden Samstag tritt Steinakir. beim SCU Günther St.Georgen/Y an, während der SCU Ybbsitz einen Tag zuvor die Sportunion Leitner Allhartsberg empfängt.

1. Klasse West: ÖTSU Steinakirchen – SCU Ybbsitz, 1:3 (1:1)

86 Jozef Rejdovian 1:3

67 Jozef Rejdovian 1:2

26 Michael Berger 1:1

4 Fabian Zehetner 1:0

