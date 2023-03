Später Sieg der SG Waidhofen gegen Allhartsberg

Details Montag, 27. März 2023 00:49

1. Klasse West: Die Differenz von einem Treffer brachte der SG Waidhofen gegen die Sportunion Leitner Allhartsberg den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Luft nach oben hatte SG Waidhofen dabei jedoch schon noch. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Sieg des Tabellenführers bei der Sportunion Allhartsberg geendet.

Die SG Waidhofen geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Daniel Zemla den Ball vom Torhüter serviert bekam und das schnelle 1:0 für Sportunion Allhartsberg erzielte. Allhartsberg präsentierte sich spritzig und frech. Das Gastgeschenk spielte ihnen ideal in die Karten, denn dadurch musste Waidhofen mehr riskieren. Der Tabellenführer ging es in der Folge etwas kontrollierter an, ließ für Allhartsberg nicht mehr viel zu. Kurz vor der Pause gelingt der moralisch sehr wichtige Ausgleich.Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Rene Spring zum Ausgleich für SG Waidhofen. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Dann stellte der Gastgeber um. Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Barnabas Babos von der SG Waidhofen mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (75.). In derselben Minute hatte Mihajlo Savanovic vom Heimteam die Ampelkarte kassiert. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Berthold Teufl per Kopf den entscheidenden Führungstreffer für SG Waidhofen erzielte (83.). Trotz Unterzahl war die SG Waidhofen in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die Sportunion Leitner Allhartsberg und fuhr somit einen Sieg ein.

Jubel über späten Sieg dank Teufl

Wer soll SG Waidhofen noch stoppen? Die SG Waidhofen verbuchte gegen die Sportunion Allhartsberg die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse West weiter an. Mit nur 16 Gegentoren stellt SG Waidhofen die sicherste Abwehr der Liga. Die SG Waidhofen knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SG Waidhofen elf Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Die SG Waidhofen scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz von Sportunion Allhartsberg derzeit nicht. Nun musste sich der Gast schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage der Sportunion Leitner Allhartsberg bleibt angespannt. Gegen SG Waidhofen musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Kommenden Sonntag (11:00 Uhr) tritt die SG Waidhofen beim SV CEMIX Pöchlarn-Golling an, schon zwei Tage vorher muss die Sportunion Allhartsberg ihre Hausaufgaben beim SCU Ybbsitz erledigen.

1. Klasse West: SG Waidhofen – Sportunion Leitner Allhartsberg, 2:1 (1:1)

83 Berthold Teufl 2:1

44 Rene Spring 1:1

6 Daniel Zemla 0:1

