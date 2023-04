Last-Minute-Remis: Petzenkirchen und Pöchlarn-G. teilen die Punkte

Details Sonntag, 09. April 2023 00:40

1. Klasse West: Im Spiel von Petzenkirchen gegen den SV CEMIX Pöchlarn-Golling gab es vor rund 190 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Enger ging es kaum: Der SV Pöchlarn-Golling hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Rene Ballwein brachte dem SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland nach 28 Minuten per Kopf die 1:0-Führung. Der Gastgeber bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Tobias Brankl für den Ausgleich sorgte (32.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Kurz nach Wiederbeginn hatten die Gastgeber zwei gute Chancen vergeben. Andre Zauchinger machte in der 58. Minute das 2:1 von Pöchlarn-Golling perfekt. Marcel Doppler schockte die Gäste und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SV Petzenkirchen (63./73.). Beim 2:2 glänzte er sogar mit einem Fallrückzieher. Stefan Holzer, der in der 88. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Letztlich gingen Petzenkirchen und der SV CEMIX Pöchlarn-Golling mit jeweils einem Punkt auseinander.

Holzer macht Last-Minute-Remis perfekt

Nur dreimal gab sich der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland bisher geschlagen. Der SV Petzenkirchen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Acht Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat der SV Pöchlarn-Golling derzeit auf dem Konto. Pöchlarn-Golling ist seit vier Spielen unbezwungen.

Mit diesem Unentschieden verpasste der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht Petzenkirchen damit auch unverändert auf Rang fünf.

Am kommenden Sonntag trifft der SV Petzenkirchen auf die SG Waidhofen, der SV CEMIX Pöchlarn-Golling spielt tags zuvor gegen den SV Gottsdorf/M./P.

1. Klasse West: SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland – SV CEMIX Pöchlarn-Golling, 3:3 (1:1)

88 Stefan Holzer 3:3

73 Marcel Doppler 3:2

63 Marcel Doppler 2:2

58 Andre Zauchinger 1:2

32 Tobias Brankl 1:1

28 Rene Ballwein 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei