Kurz vor Schluss: Der SV Gottsdorf trifft zum Sieg bei Pöchlarn-Golling

Details Sonntag, 16. April 2023 00:23

1. Klasse West: Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SV CEMIX Pöchlarn-Golling und dem SV Gottsdorf/M./P, die vor rund 140 Zuschauern mit 1:2 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte der SV Gottsdorf erfolgreich gestalten und mit 3:1 gewinnen können.

Die ersten 45 Minuten verliefen torlos. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Nach einer knappen Stunde jubelten zunächst die Gäste. Gottsdorf ging durch Fabian Stadler in der 57. Minute in Führung. Ein Freistoß brachte dann den Ausgleich für die Heimelf. Marco Talir war zur Stelle und markierte das 1:1 des SV Pöchlarn-Golling (73.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Stefan Hörth für Gottsdorf den entscheidenden Führungstreffer erzielte (86.). Letzten Endes holte der SV Gottsdorf gegen Pöchlarn-Golling drei Zähler.

Gottsdorf feiert siebenten Saisonsieg

Der SV CEMIX Pöchlarn-Golling hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Acht Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich der SV Pöchlarn-Golling weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Nach diesem Erfolg steht Gottsdorf auf dem sechsten Platz der 1. Klasse West. Der Gast verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Die letzten Resultate des SV Gottsdorf/M./P. konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Pöchlarn-Golling stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) bei der Union Haag vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SV Gottsdorf den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland.

1. Klasse West: SV CEMIX Pöchlarn-Golling – SV Gottsdorf/M./P, 1:2 (0:0)

86 Stefan Hoerth 1:2

73 Marco Talir 1:1

57 Fabian Stadler 0:1

