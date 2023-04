Union Neuhofen schlägt Steinakirchen im Kellerduell deutlich

Details Samstag, 29. April 2023 00:07

1. Klasse West: Die Union Neuhofen Fußball befindet sich nach dem klaren 4:0-Sieg vor 200 Besuchern beim Kellerduell gegen die ÖTSU Steinakirchen im Auftrieb. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich die Union Neuhofen als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel hatte sich Neuhofen auf dem Platz von Steinakir. die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und mit 2:0 gewonnen.

Die ersten Minuten blieben torlos. Die ÖTSU Steinakirchen geriet in der 25. Minute ins Hintertreffen, als Manfred Gürtler zum 1:0 traf. Die Union Neuhofen Fußball führte schließlich das 2:0 herbei (33.) und wieder durfte Gürtler über einen Treffer jubeln. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Simon Resch gelang ebenfalls ein Doppelpack (71./79.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Unfreiwillig frühen Feierabend machte Doppelpacker Simon Resch von der Union Neuhofen, der in der 88. Minute mit Rot vom Platz geschickt wurde. Ein unheimlich starker Auftritt ermöglichte Neuhofen am Freitag trotz Unterzahl einen ungefährdeten 4:0-Erfolg gegen Steinakirchen.

Neuhofen zieht an Steinakirchen vorbei

Die Union Neuhofen Fußball muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel.

Die ÖTSU Steinakirchen holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Mit nur 18 Treffern stellen die Gäste den harmlosesten Angriff der 1. Klasse West. Die Lage von Steinakir. bleibt angespannt. Gegen die Union Neuhofen musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit diesem Sieg zog Neuhofen an der ÖTSU Steinakirchen vorbei auf Platz zwölf. Steinakir. fiel auf die 13. Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Für die Union Neuhofen Fußball steht als Nächstes ein Gastspiel auf dem Programm. Es geht gegen die Sportunion Leitner Allhartsberg (Freitag, 19:30 Uhr). Die ÖTSU Steinakirchen tritt am Montag beim FCU SOP Winklarn an.

1. Klasse West: Union Neuhofen Fußball – ÖTSU Steinakirchen, 4:0 (2:0)

79 Simon Resch 4:0

71 Simon Resch 3:0

33 Manfred Guertler 2:0

25 Manfred Guertler 1:0

