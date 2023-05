Neustadtl bezwingt die Sportunion Allhartsberg

Details Sonntag, 30. April 2023 00:44

1. Klasse West: Nichts zu holen gab es für die Sportunion Allhartsberg vor 160 Besuchern bei Neustadtl. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der FCU Neustadtl die Nase vorn. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit Sportunion Allhartsberg beim 1:0 einen knappen Sieger gefunden.

Beide Mannschaften begannen mit viel Tempo. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Srdan Eskic sein Team in der elften Minute. Das 1:1 von Neustadtl bejubelte Christoph Geyrhofer (27.) nach einem sehenswerten Distanzschuss. In der 37. Minute erzielte Attila Benjamin Varga das 2:1 für den FCU Neustadtl. Beide Mannschaften versuchten es oft aus der zweiten Reihe. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Jakob Illek auf Seiten von Neustadtl das 3:1 (40.). Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Allhartsberg rutscht auf Platz neun ab

Der FCU Neustadtl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Tableau hatte der Sieg von Neustadtl keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zehn. Die Stärke des FCU Neustadtl liegt in der Offensive – mit insgesamt 36 erzielten Treffern. Neustadtl bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten. In den letzten fünf Partien rief der FCU Neustadtl konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Die Sportunion Leitner Allhartsberg findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Sieben Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die Sportunion Allhartsberg baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag trifft Neustadtl auf den SCU Ybbsitz, Sportunion Allhartsberg spielt tags zuvor gegen die Union Neuhofen Fußball.

1. Klasse West: FCU Neustadtl – Sportunion Leitner Allhartsberg, 3:1 (3:1)

40 Jakob Illek 3:1

37 Attila Benjamin Varga 2:1

27 Christoph Geyrhofer 1:1

11 Srdan Eskic 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei