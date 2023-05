Gottsdorf feiert Stadler und Sieg über Hausmening

Details Montag, 15. Mai 2023 00:28

1. Klasse West: Beim SV Gottsdorf/M./P. holte sich der ASK SAR Hausmening eine 2:4-Schlappe ab. Der SV Gottsdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte vor 95 Zuschauern gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatten die Gastgeber mit 3:2 gesiegt.

Etwas mehr als eine halbe Stunde lang bekamen die Zuschauer keine Tore zu sehen. Der ASK Hausmening geriet in der 36. Minute ins Hintertreffen und musste Stefan Hörth beim Jubeln zusehen. Zur Pause wusste Gottsdorf eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Nach der Pause glänzte vor allem ein Mann. In der 52. Minute erhöhte Fabian Stadler auf 2:0 für den SV Gottsdorf/M./P. Nur wenige Minuten später gelang den Gästen der Anschluss. Tobias Hochstrasser witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für Hausmening ein (57.). Der Unparteiische tadelte Michal Cerveny von den Gästen und warf ihn mit glatt Rot vom Platz (63., Foul). Stadler beseitigte mit seinen Toren (66./81.) die letzten Zweifel am Sieg des SV Gottsdorf. Kurz vor Ultimo war noch Johannes Dorninger zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des ASK SAR Hausmening verantwortlich (85.). Am Ende verbuchte Gottsdorf gegen den ASK Hausmening die maximale Punkteausbeute.

Stadler glänzt als dreifacher Torschütze

Trotz des Sieges bleibt der SV Gottsdorf/M./P. auf Platz fünf. Zehn Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der SV Gottsdorf derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von Gottsdorf konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Durch diese Niederlage fällt Hausmening in der Tabelle auf Platz neun zurück. Sechs Siege, acht Remis und sechs Niederlagen hat der ASK SAR Hausmening momentan auf dem Konto. Der ASK Hausmening verliert weiter an Boden und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Am kommenden Donnerstag trifft der SV Gottsdorf/M./P. auf die ÖTSU Steinakirchen, Hausmening spielt tags zuvor gegen den FCU Neustadtl.

1. Klasse West: SV Gottsdorf/M./P. – ASK SAR Hausmening, 4:2 (1:0)

