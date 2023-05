Erfolgreiche Aufholjagd des SCU Waldhausen gegen die Sportunion Allhartsberg

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 00:08

1. Klasse West: Im Spiel des SCU Waldhausen (OÖ) gegen die Sportunion Leitner Allhartsberg gab es vor 130 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 5:5. Der vermeintlich leichte Gegner war Waldhausen mitnichten. Der SCU Waldhausen kam gegen die Sportunion Allhartsberg zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 3:3 geendet hatte.

Bereits die ersten Minuten versprachen viele Tore. Vor den Augen der 130 Zuschauer stellte Alexander Scherz mit seinem Eigentor das 1:0 für den SCU Waldhausen (OÖ) sicher (19.). Den Freudenjubel des Tabellenletzten machte Marcel Pronegg zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (25.). Daniel Zemla brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Sportunion Allhartsberg über die Linie (26.). Srdan Eskic erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 39 Minuten auf 3:1. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das schnelle 2:3 des SCU Waldhausen zeichnete Elias Sandhofer verantwortlich (47.). Mit dem Tor zum 4:2 steuerte Eskic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (54.). Attila Beszterczei schlug doppelt zu und glich damit für Waldhausen aus (63./81.). In der 90. Minute überwand die Sportunion Leitner Allhartsberg die Abwehr des SCU Waldhausen (OÖ) und Slavisa Maksimovic beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Aus der Ruhe ließ sich der SCU Waldhausen nicht bringen. Soma Lörinczy erzielte wenig später den 5:5-Ausgleich (94.). Die Sportunion Allhartsberg ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Waldhausen noch ein Unentschieden.

Beide Teams mit offenem Visier

Der SCU Waldhausen (OÖ) muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung der Gastgeber knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des SCU Waldhausen ist deutlich zu hoch. 48 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse West fing sich bislang mehr Tore ein. Einen Sieg, fünf Remis und elf Niederlagen hat Waldhausen derzeit auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der SCU Waldhausen (OÖ) in dieser Zeit nur einmal gewann.

Das Remis brachte Sportunion Allhartsberg in der Tabelle voran. Die Sportunion Leitner Allhartsberg liegt nun auf Rang acht. Die Defensive der Sportunion Allhartsberg muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 38-mal war dies der Fall. Sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Sportunion Allhartsberg momentan auf dem Konto.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfängt der SCU Waldhausen den FCU Neustadtl, während die Sportunion Leitner Allhartsberg am selben Tag gegen den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland Heimrecht hat.

1. Klasse West: SCU Waldhausen (OÖ) – Sportunion Leitner Allhartsberg, 5:5 (1:3)

94 Soma Loerinczy 5:5

90 Slavisa MaksimoviÄ? 4:5

81 Attila Beszterczei 4:4

63 Attila Beszterczei 3:4

54 Srdan Eskic 2:4

47 Elias Sandhofer 2:3

39 Srdan Eskic 1:3

26 Daniel Zemla 1:2

25 Marcel Pronegg 1:1

19 Eigentor durch Alexander Scherz 1:0

