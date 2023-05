SG Waidhofen macht gegen Winklarn einen weiteren Schritt Richtung Titelgewinn

Details Samstag, 20. Mai 2023 00:01

1. Klasse West: Die SG Waidhofen setzte sich vor 145 Zuschauern standesgemäß gegen den FCU SOP Winklarn mit 3:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen SG Waidhofen kassierte der FCU Winklarn eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte die SG Waidhofen bei Winklarn einen 3:0-Sieg eingefahren.

Eine halbe Stunde lang konnten die Gäste die Null halten. Die SG Waidhofen ging in der 31. Minute durch einen Treffer von Nikolaus Obermüller in Führung. Zur Pause behielt der Ligaprimus die Nase knapp vorn. Auch im zweiten Durchgang ließ der Tabellenführer nichts zu und entschied das Spiel mit einem Doppelpack. Zoran Milutinovic beseitigte mit seinen Toren (66./86.) die letzten Zweifel am Sieg des Gastgebers. Letzten Endes ging die SG Waidhofen im Duell mit dem FCU SOP Winklarn als Sieger hervor.

Waidhofen/Ybbs nur noch theoretisch abzufangen

Nach 21 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SG Waidhofen 54 Zähler zu Buche. 58 Tore – mehr Treffer als die SG Waidhofen erzielte kein anderes Team der 1. Klasse West. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SG Waidhofen seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt 18 Spiele ist es her.

In der Endphase des Fußballjahres rangierte der FCU Winklarn im unteren Mittelfeld. Im Sturm des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 28 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Winklarn verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen.

Nächster Prüfstein für die SG Waidhofen ist der ASK SAR Hausmening (Freitag, 17:30 Uhr). Der FCU SOP Winklarn misst sich am selben Tag mit dem FCU Neustadtl (19:30 Uhr).

1. Klasse West: SG Waidhofen – FCU SOP Winklarn, 3:0 (1:0)

86 Zoran Milutinovic 3:0

66 Zoran Milutinovic 2:0

31 Nikolaus Obermueller 1:0

