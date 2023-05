Haag wird der Favoritenrolle gegen Steinakrichen gerecht

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:26

1. Klasse West: Durch ein 2:0 holte sich Haag in der Partie gegen Steinakirchen vor 120 Zuschauern drei Punkte. Die Union Haag erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel war eine Demonstration der Heimmannschaft gewesen, als man die Partie mit 5:0 für sich entschieden hatte.

Die Heimelf war in diesem Spiel der Favorit. Die Gäste aus Steinakirchen kämpfen hingegen noch um den Klassenerhalt. In Minute 34 traf Haag zum ersten Mal ins Schwarze. Dursun Göksin ließ sich als Torschütze feiern. Zur Pause behielt die Union Haag die Nase knapp vorn. Für die Gäste sollte es in der wzeiten Halbzeit noch schwieriger werden. Haags Manuel Schönberger erzielte in der 66. Minute das 2:0 für den Tabellenvierten. In den 90 Minuten war die Union Haag im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die ÖTSU Steinakirchen und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

Souveräner Heimsieg

Haag behauptet nach dem Erfolg über Steinakirchen den vierten Tabellenplatz. Offensiv konnte der Union Haag in der 1. Klasse West kaum jemand das Wasser reichen, was die 51 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Zehn Siege, acht Remis und fünf Niederlagen hat Haag momentan auf dem Konto. Die Union Haag beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Die ÖTSU Steinakirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität des Gasts unteres Mittelfeld. Wo bei Steinakirchen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 20 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich die ÖTSU Steinakirchen schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Für Steinakir. sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Haag tritt am kommenden Samstag bei der Sportunion Leitner Allhartsberg an, die ÖTSU Steinakirchen empfängt am selben Tag den ASK SAR Hausmening.

1. Klasse West: Union Haag – ÖTSU Steinakirchen, 2:0 (1:0)

66 Manuel Schoenberger 2:0

34 Dursun Goeksin 1:0

