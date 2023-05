SV Petzenkirchen verliert Spitzenspiel gegen SG Waidhofen

Details Dienstag, 30. Mai 2023 00:16

1. Klasse West: Im Spiel des SV Petzenkirchen gegen SG Waidhofen gab es vor 135 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Tabellenprimus. Die SG Waidhofen wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Für beide Mannschaften war beim 1:1 im Hinspiel punktmäßig der gleiche Ertrag herausgesprungen.

In Minute 36 traf die SG Waidhofen durch Nikolaus Obermüller zum ersten Mal ins Schwarze. Der Gast hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In der 51. Minute brachte Jaroslav Vavak den Ball vom Elfmeterpunkt aus im Netz der SG Waidhofen unter. Die SG Waidhofen musste dann auch den Treffer von Erik Hric zum 2:1 hinnehmen (56.). In der 72. Minute erzielte Thomas Hörndler den Ausgleich. Dass SG Waidhofen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Zoran Milutinovic, der in der 74. Minute zur Stelle war. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:2 letztlich abpfiff, hatte die SG Waidhofen die drei Zähler unter Dach und Fach.

Doppelschlag dreht die Partie

Trotz der Niederlage belegt Petzenkirchen weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Neun Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Wer soll SG Waidhofen noch stoppen? Die SG Waidhofen verbuchte gegen den SV Petzenkirchen die nächsten drei Punkte und ist bereits Meister der 1. Klasse West. SG Waidhofen präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 64 geschossene Treffer gehen auf das Konto der SG Waidhofen. SG Waidhofen knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte die SG Waidhofen 19 Siege, drei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. SG Waidhofen scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Das nächste Mal ist Petzenkirchen am 04.06.2023 gefordert, wenn man beim SCU Günther St.Georgen/Y antritt. Für die SG Waidhofen geht es schon am Freitag weiter, wenn man den FCU Neustadtl empfängt.

1. Klasse West: SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland – SG Waidhofen, 2:3 (0:1)

74 Zoran Milutinovic 2:3

72 Thomas Hoerndler 2:2

56 Erik Hric 2:1

51 Jaroslav Vavak 1:1

36 Nikolaus Obermueller 0:1

