Union Neuhofen liest FCU Winklarn die Leviten

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:11

1. Klasse West: Die Union Neuhofen fertigte Winklarn vor rund 150 Zuschauern am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Neuhofen wurde der Favoritenrolle gerecht. In der Hinrunde hatte der FCU SOP Winklarn im Auswärtsspiel bei den Gästen einen 2:1-Erfolg errungen.

Bereits nach wenigen Minuten fanden beide Mannschaften ihre ersten Großchancen vor. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den FCU Winklarn und die Union Neuhofen Fußball aber ohne Torerfolg in die Kabinen. Winklarn geriet in der 47. Minute durch einen Treffer von Christoph Györök ins Hintertreffen. Mate Kantor versenkte die Kugel zum 2:0 (53.). Mit dem 3:0 durch Manfred Gürtler schien die Partie bereits in der 57. Minute mit Neuhofen einen sicheren Sieger zu haben. David Badinsky legte in der 65. Minute zum 4:0 für die Union Neuhofen Fußball nach. Imre Biro besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für die Union Neuhofen (85.). Neuhofen überrannte den FCU SOP Winklarn förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Neuhofen klettert auf Rang acht

Der FCU Winklarn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wo beim Gastgeber der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 31 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Seit vier Spielen wartet Winklarn schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Die Union Neuhofen Fußball bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, zwei Unentschieden und 13 Pleiten. Die Union Neuhofen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Neuhofen setzte sich mit diesem Sieg vom FCU SOP Winklarn ab und nimmt nun mit 29 Punkten den achten Rang ein, während der FCU Winklarn weiterhin 25 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Winklarn ist auf gegnerischer Anlage der SV CEMIX Pöchlarn-Golling (Donnerstag, 11:00 Uhr). Tags zuvor misst sich die Union Neuhofen Fußball mit dem FCU Neustadtl.

1. Klasse West: FCU SOP Winklarn – Union Neuhofen Fußball, 0:5 (0:0)

85 Imre Biro 0:5

65 David Badinsky 0:4

57 Manfred Guertler 0:3

53 Mate Kantor 0:2

47 Christoph Gyoeroek 0:1

