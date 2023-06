Hilmbauer tütet Hausmening-Sieg bei Steinakirchen ein

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:01

1. Klasse West: Steinakirchen und der ASK Hausmening lieferten sich vor 180 Besuchern ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Ausgangslage sprach für Hausmening, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Nach den 90 Minuten im Hinspiel waren die beiden Kontrahenten ohne einen Torerfolg mit jeweils einem Punkt auseinandergegangen.

Tobias Hochstrasser brachte den ASK SAR Hausmening in der 25. Minute in Front. Die ÖTSU Steinakirchen hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Fabian Hochholzer den Ausgleich (28., Freistoß). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Nach 62 Minuten ging der ASK Hausmening durch den zweiten Treffer von Hochstrasser abermals in Führung. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der neuerliche Ausgleich, den Moritz Dammerer bereits wenig später besorgte (64.). Jonas Hilmbauer stellte für Hausmening im Schlussakt den Führungstreffer sicher (86.). Am Schluss gewann der ASK SAR Hausmening gegen Steinakirchen.

Hilmbauer tütet den Sieg ein

Die ÖTSU Steinakirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Ende des Fußballjahres rangiert der Gastgeber knapp im gesicherten Bereich. Steinakirchen musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die ÖTSU Steinakirchen insgesamt auch nur sechs Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Für Steinakirchen sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität des ASK Hausmening unteres Mittelfeld. Die Gäste verloren mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Am Donnerstag empfängt die ÖTSU Steinakirchen die SG Waidhofen. Als Nächstes steht Hausmening der Sportunion Leitner Allhartsberg gegenüber (Samstag, 17:30 Uhr).

1. Klasse West: ÖTSU Steinakirchen – ASK SAR Hausmening, 2:3 (1:1)

86 Jonas Hilmbauer 2:3

64 Moritz Dammerer 2:2

62 Tobias Hochstrasser 1:2

28 Fabian Hochholzer 1:1

25 Tobias Hochstrasser 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei