SCU Waldhausen lässt sich von Petzenkirchen überrumpeln

Details Freitag, 09. Juni 2023 00:02

1. Klasse West: Der SV Petzenkirchen kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor knapp 200 Zuschauern einen 9:1-Erfolg davon. Als Favorit rein – als Sieger raus. Petzenkirchen hat alle Erwartungen erfüllt. Bereits das Hinspiel hatte der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Kurz nach Spielbeginn schockte Erik Hric den SCU Waldhausen und traf für den SV Petzenkirchen im Doppelpack (3./4.). Jaroslav Vavak erzielte vor 197 Zuschauern das 3:0 (14.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Marcel Doppler die Führung von Petzenkirchen aus. Die Pausenführung der Heimmannschaft fiel deutlich wie verdient aus. Mit weiteren Toren von Christian Hauss (46.), Vavak (50.) und Florian Haslauer (59.) stellte der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland den Stand von 7:0 her. Soma Lörinczy markierten mit einem direkten Freistoß den Ehrentreffer. Doppler überwand den gegnerischen Schlussmann zum 8:1 für den SV Petzenkirchen (77.). Rene Ballwein gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Petzenkirchen (89.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Petzenkirchen verwöhnt seine Fans mit neun Treffern

Der SV Petzenkirchen befindet sich mit 40 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Petzenkirchen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Kurz vor Saisonende steht Waldhausen mit 13 Punkten auf Platz 14. Mit 74 Toren fingen sich die Gäste die meisten Gegentore in der 1. Klasse West ein. Nun musste sich der SCU Waldhausen (OÖ) schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und sieben Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der SCU Waldhausen die dritte Pleite am Stück.

Die Defensivleistung von Waldhausen lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland offenbarte der SCU Waldhausen (OÖ) eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am kommenden Samstag trifft der SV Petzenkirchen auf den FCU SOP Winklarn, der SCU Waldhausen spielt tags zuvor gegen den SV Gottsdorf/M./P.

1. Klasse West: SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland – SCU Waldhausen (OÖ), 9:1 (5:0)

89 Rene Ballwein 9:1

77 Marcel Doppler 8:1

68 Soma Loerinczy 7:1

59 Florian Haslauer 7:0

50 Jaroslav Vavak 6:0

46 Christian Hauss 5:0

43 Marcel Doppler 4:0

14 Jaroslav Vavak 3:0

4 Erik Hric 2:0

3 Erik Hric 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei