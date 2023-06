Haag gewinnt Topspiel gegen Ybbsitz klar

Details Samstag, 10. Juni 2023 00:01

1. Klasse West: Mit Haag und Ybbsitz trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für den Gast schien die Union Haag aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende vor 165 Besuchern eine 0:3-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Haag den maximalen Ertrag. Der SCU Ybbsitz hatte im Hinspiel mit 2:0 gewonnen.

Schon in Minute fünf traf Haags Dursun Göksin nur den Pfosten. In Minute 13 köpfte Peter Schöllhammer an die Querlatte und die Gäste hatten zum zweiten Mal riesen Glück. Danach flachte das Spiel etwas ab. In Minute 45 hatten auch die Gäste Pech mit einem Lattentreffer aus kurzer Distanz. Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Union Haag und Ybbsitz ohne Torerfolg in die Kabinen. 51 Minuten waren gespielt als erneut die Latte einen Treffer der Heimischen verhinderte. In Minute 56 traf Haags Dursun Göksin zum ersten Mal ins Schwarze. Die Gastgeber führten schließlich das 2:0 herbei (59.) und wieder war es Göksin der sich als Torschütze feiern ließ. Für klare Verhältnisse sorgte Haag, indem Manuel Schönberger das 3:0 markierte (68.). Mit dem Ende der Spielzeit strich die Union Haag gegen den SCU Ybbsitz die volle Ausbeute ein.

Haag erklimmt Platz zwei

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Haag in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Offensiv konnte der Union Haag in der 1. Klasse West kaum jemand das Wasser reichen, was die 58 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

Kurz vor Saisonende besetzt Ybbsitz mit 44 Punkten den dritten Tabellenplatz.

Mit insgesamt 44 Zählern befindet sich Haag voll in der Spur. Die Formkurve des SCU Ybbsitz dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Freitag tritt die Union Haag beim SCU Günther St.Georgen/Y an, während Ybbsitz einen Tag später den ASK SAR Hausmening empfängt.

1. Klasse West: Union Haag – SCU Ybbsitz, 3:0 (0:0)

68 Manuel Schoenberger 3:0

59 Dursun Goeksin 2:0

56 Dursun Goeksin 1:0

