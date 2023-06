Abwechslungsreiches Remis zwischen Neustadtl und Pöchlarn-G.

Details Samstag, 17. Juni 2023 00:02

1. Klasse West: Das Ergebnis im Saisonabschlussspiel zwischen Neustadtl und dem SV Pöchlarn-Golling lautete vor 100 Besuchern 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Pöchlarn-Golling hatte im Hinspiel mit 3:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Die Gäste gerieten schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Marcel Tenschert das schnelle 1:0 für den FCU Neustadtl erzielte. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Dominik Fertl den Ausgleich (12.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Kurz nach der Pause gelang den Gästen die Führung. In der 47. Minute erzielte Stefan Holzer das 2:1 für den SV CEMIX Pöchlarn-Golling. Johannes Krahofer versenkte den Ball in der 70. Minute im Netz des SV Pöchlarn-Golling. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich Neustadtl und Pöchlarn-Golling mit einem Unentschieden.

Pöchlarn-Golling mit starker Saison

Der FCU Neustadtl beendet die Saison vorerst auf Platz neun – einer Position im tabellarischen Niemandsland. Die Offensive des Gastgebers lieferte in dieser Spielzeit regelmäßig eine überzeugende Vorstellung ab, während es in der Defensive das eine oder andere Mal knirschte. Mit einem Torverhältnis von 55:58 schließt Neustadtl das Fußballjahr ab. Der FCU Neustadtl schnitt insgesamt mäßig ab. Acht Siege und sieben Remis stehen elf Niederlagen gegenüber. Neustadtl verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man neun Punkte einsammelte.

Nachdem der SV CEMIX Pöchlarn-Golling in diesem Jahr oben mitmischte, will man in der nächsten Saison richtig angreifen. Die Abwehr des SV Pöchlarn-Golling stand im Saisonverlauf ligaweit für gehobene Qualität. Die lediglich 38 Gegentreffer sind ein sehr guter Wert. Zum Saisonende hat Pöchlarn-Golling zwölf Siege, sieben Niederlagen und sieben Unentschieden auf dem Konto stehen. Zufrieden kann der SV Pöchlarn-Golling mit der Leistung in den letzten Spielen nicht sein. Will der SV CEMIX Pöchlarn-Golling in der kommenden Spielzeit wieder oben mitspielen, muss man zu besserer Form zurückfinden.

1. Klasse West: FCU Neustadtl – SV CEMIX Pöchlarn-Golling, 2:2 (1:1)

70 Johannes Krahofer 2:2

47 Stefan Holzer 1:2

12 Dominik Fertl 1:1

10 Marcel Tenschert 1:0

