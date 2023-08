Doppelpack: Miseje sichert SU Aschbach den Sieg bei Neuhofen

Details Samstag, 12. August 2023 00:01

1. Klasse West: Die neue Saison hat nun auch in der 1. Klasse West begonnen. Für die Union Neuhofen Fußball gab es in der Heimpartie gegen die SU Raika Aschbach, an deren Ende vor 150 Zuschauern eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen.

Die Abtastphase in diesem Spiel fand ein schnelles Ende. Die Union Neuhofen geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Igor Miseje das schnelle 1:0 für die SU Aschbach erzielte. Die Gäste konnten aber den Blitzstart nicht weiter nutzen und nachlegen. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Matthias-Georg Bauernberger mit dem 1:1 für Neuhofen zur Stelle (42.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Miseje-Elfer in der Nachspielzeit war die Entscheidung

Es stand lange Zeit unentschieden, ehe die Gäste die Oberhand gewinnen sollten. Zwölf Minuten vor Ablauf der 90 Minuten behauptete sich Aschbachs Peter Marton Csendes gegen die Hintermannschaft der Union Neuhofen Fußball. Neuer Spielstand: 2:1 (78.). In der Nachspielzeit besserte Miseje seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute per Strafstoß seinen zweiten Tagestreffer für die SU Raika Aschbach erzielte. Die 1:3-Heimniederlage der Union Neuhofen war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Kommende Woche tritt Neuhofen beim USC Biberbach an (Montag, 20:00 Uhr), einen Tag später genießt Aschbach Heimrecht gegen den FCU Neustadtl.

1. Klasse West: Union Neuhofen Fußball – SU Raika Aschbach, 1:3 (1:1)

93 Igor Miseje 1:3

78 Peter Marton Csendes 1:2

42 Matthias-Georg Bauernberger 1:1

8 Igor Miseje 0:1

