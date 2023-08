Union Neuhofen bleibt beim USC Biberbach nur der Ehrentreffer

Details Dienstag, 15. August 2023 00:01

1. Klasse West: Rund 250 Besucher kamen in die Empfinger-Arena nach Biberbach zum zweiten Spiel der Saison. Die Union Neuhofen Fußball hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 1:5-Niederlage verdaut werden.

Matthias Benedikt Aigner spielte einen Doppelpass mit Adrian Süvöltös und brachte den USC Biberbach in der 33. Spielminute in Führung. In Minute 39 rettete Biberbach-Keeper Tobias Martin Kirchstetter mit einer sehenswerten Parade und hielt somit die knappe Führung fest. Zur Pause behielt das Heimteam die Nase knapp vorn.

Süvöltös überragend!

Nach einer guten Stunde legte Süvöltös wieder ideal auf und Barnabas Babos versenkte die Kugel zum 2:0 für den Tabellenprimus (61.). Für klare Verhältnisse sorgte Biberbach, indem Süvöltös das 3:0 markierte (68.). Selbiger überwand den gegnerischen Schlussmann nur wenige Minuten später zum 4:0 (70.). Nach einem Zuspiel von Süvöltös kam Tobias Hochwallner an den Ball und baute den Vorsprung des USC Biberbach in der 85. Minute aus.

Der Man of the Match Süvöltös legt auf Hochwallner und dieser schiebt gekonnt ein. gaborkiraly, Ticker-Reporter

Die Union Neuhofen kam kurz vor dem Ende durch Mate Kantor zum Ehrentreffer (87.). Am Ende kam Biberbach gegen den Tabellenletzten zu einem verdienten Sieg.

Für den USC Biberbach steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis aufwies. Die errungenen drei Zähler gingen für den USC Biberbach einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

In der vergangenen Spielzeit fand sich Neuhofen mit 32 Punkten zum Saisonende auf dem neunten Rang wieder.

Schon am Freitag ist Biberbach wieder gefordert, wenn der SCU Günther St.Georgen/Y zu Gast ist. Am Freitag empfängt die Union Neuhofen Fußball den FCU SOP Winklarn.

1. Klasse West: USC Biberbach – Union Neuhofen Fußball, 5:1 (1:0)

87 Mate Kantor 5:1

85 Tobias Hochwallner 5:0

70 Adrian Suevoeltoes 4:0

68 Adrian Suevoeltoes 3:0

61 Barnabas Babos 2:0

33 Matthias Benedikt Aigner 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.