SU Aschbach gewinnt Torfestival gegen Neustadtl

Details Mittwoch, 16. August 2023 00:01

1. Klasse West: Die rund 100 Besucher, die ins Westbahn.at-Stadion nach Aschbach kamen, sahen ein packendes Duell mit vielen Toren und einem knappen Heimsieg. Der FCU Neustadtl steckte am Dienstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen die SU Raika Aschbach mit 4:5.

Die Heimelf begann stark und ging auch früh in Führung. Benjamin Varga-Sebestyen traf zum 1:0 zugunsten der SU Aschbach (10.). Doch die Gäste aus Neustadtl zeigten sich keineswegs eingeschüchtert und so war es Cosmin Calin, der in der 19. Minute den Ball zum 1:1 im Gehäuse des Heimteams unterbrachte. Wenig später behauptete sich Aschbach gegen die Hintermannschaft von Neustadtl erneut. Neuer Spielstand: 2:1 (23.) - Torschütze Mevlüt Tekcan. In Minute 33 hatte der FCU Neustadtl den Ausgleich durch Mario Günther parat. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Tore, Tore, Tore

Zehn Minuten nach der Pause ging Neustadtl durch den zweiten Treffer von Calin in Führung (55.). Mit einem schnellen Doppelpack (59., Elfmeter/61.) zum 4:3 schockte Igor Miseje den Gast und drehte das Spiel. In der 70. Minute brachte Julian Andreas Neudorfhofer das Netz für die SU Raika Aschbach zum Zappeln und erhöhte per Strafstoß auf 5:3. In der 73. Minute erzielte Johannes Krahofer das 4:5 für den FCU Neustadtl. Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte die SU Aschbach einen dreifachen Punktgewinn gegen Neustadtl.

Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz steht die SU Raika Aschbach nach diesem Erfolg auf Platz zwei.

Der FCU Neustadtl erntete 31 Punkte in der vergangenen Saison, was die Mannschaft in der Endabrechnung auf dem elften Platz in der Tabelle einlaufen ließ.

Neustadtl machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang zwölf.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Freitag empfängt die SU Aschbach die Union Haag, während der FCU Neustadtl am selben Tag beim FCU SOP Winklarn antritt.

1. Klasse West: SU Raika Aschbach – FCU Neustadtl, 5:4 (2:2)

73 Johannes Krahofer 5:4

70 Julian Andreas Neudorfhofer 5:3

61 Igor Miseje 4:3

59 Igor Miseje 3:3

55 Cosmin Calin 2:3

33 Mario Guenther 2:2

23 Mevluet Tekcan 2:1

19 Cosmin Calin 1:1

10 Benjamin Varga-Sebestyen 1:0

