Neustadtl kommt zu spätem Punkt bei Ardagger/Viehdorf II

1. Klasse West: Etwas mehr als 120 Zuschauer wollten das Spiel der 4. Runde nicht verpassen. Jeweils einen Punkt holten die Reserve von SG Ardagger/Viehdorf und der FCU Neustadtl an diesem Samstag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung.

In den ersten Minuten tasteten sich beide Mannschaften lediglich ab und so kam es nur selten zu Torraumszenen. Im gesamten ersten Durchgang belauerten sich die beiden Mannschaften lediglich, es ging mit einem 0:0 in die Kabinen.

Varga erzielt Remis in der Nachspielzeit

Kilian Hehenberger brachte sein Team in der 51. Minute nach vorn. Nur wenige Minuten später gelang den Gästen der Ausgleich. Patrik Pervorfi beförderte das Leder zum 1:1 von Neustadtl in die Maschen (58.). Das 2:1 von Ardagger/Viehdorf II bejubelte Calin Siclovan (66.), der einen direkten Freistoß verwerten konnte. In Minute 70 vergaben die Gäste die Chance vom Elfmeterpunkt.

Florian Kraft demütigt den Elfmeterschützen. Er fängt den Schuss und lässt sich zurecht feiern. rolando, Ticker-Reporter

Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Attila Benjamin Varga für den FCU Neustadtl zum 2:2 traf (95.). Schließlich gingen SG Ardagger/Viehdorf II und Neustadtl mit einer Punkteteilung auseinander.

Ardagger/Viehdorf II besetzt momentan mit sieben Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 8:8 ausgeglichen. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des Heimteams bei.

Der FCU Neustadtl findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Drei Spiele und noch kein Sieg: Neustadtl wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am kommenden Sonntag tritt SG Ardagger/Viehdorf II beim SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland an, während der FCU Neustadtl zwei Tage zuvor die Union Neuhofen Fußball empfängt.

1. Klasse West: SG Ardagger/Viehdorf II – FCU Neustadtl, 2:2 (0:0)

95 Attila Benjamin Varga 2:2

66 Calin Siclovan 2:1

58 Patrik Pervorfi 1:1

51 Kilian Hehenberger 1:0

