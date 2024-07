UFC St. Peter/Au: Dank der Heimstärke letztlich in den Top Ten!

1. NÖN-Landesliga

UFC St. Peter/Au hat die 1. NÖ Landesliga auf dem neunten Rang abgeschlossen. Der Neuling, der letztes Jahr den Titel eine Etage darunter gefeiert hatte, fand sich in der neuen Klasse mehr als nur zurecht. Am Ende der Saison hatten die Burschen von Trainer Anton Saric starke 40 Punkte erobert. Auswärts war man nicht in der Lage, so richtig zu überzeugen. Am eigenen Rasen darf sich das Team aber sogar zu den stärksten drei Mannschaften zählen. Darüber und zu vielen anderen Themen hat der Coach im Interview mit Ligaportal Rede und Antwort gestanden.

Welches Fazit kann rückblickend von der letzten Spielzeit gezogen werden?

Anton Saric: „Wir sind im Herbst mit drei Siegen perfekt gestartet. Dann folgten ebenso viele Niederlagen. Bei diesen Duellen waren aber die Topmannschaften Gloggnitz und Korneuburg dabei. Wir sind ruhig geblieben und konnten dann in der siebenten Runde die Schnittpartie gegen Langenrohr für uns entscheiden. Das war für den weiteren Verlauf sicher sehr wichtig. Und so sind wir dann sehr ansehnlich durch die Saison gekommen. Toll ist der Durchmarsch bis ins Meistercupfinale gewesen. Herausragend. Leider haben wir es am Ende nicht geschafft, den Titel einzutüten.“

Was war das interne Ziel?

Anton Saric: „Als Liganeuling ist es natürlich vor allem darum gegangen, nicht sofort wieder runter zu müssen. Wenn man die Ausgeglichenheit der Teams gesehen hat, ist es umso höher zu bewerten, dass uns der Ligaverbleib im Prinzip ohne Probleme gelungen ist. In der Winterpause wollten wir dann unbedingt die Marke von 40 Punkten erreichen. Da ist uns eine Punktlandung gelungen. Und als Sahnehäubchen hat dann sogar noch mit der neunten Position ein einstelliger Tabellenplatz rausgeschaut!“

Was hat im Spiel schon sehr gut und was weniger zufriedenstellend funktioniert?

Anton Saric: „Generell kann unsere Torgefährlichkeit sehr positiv bewertet werden. Es ist uns nach dem Aufstieg gelungen, in dieser Liga direkt 52 Treffer zu erzielen. Das ist schon eine beachtliche Marke. Man darf nicht vergessen, dass wir im Angriff auch immer wieder erhebliche Verletzungsprobleme hatten. Da sieht man, dass viele im Team über Scorerqualitäten verfügen. Vor allem zu Hause bringen wir die wie gewünscht auf den Rasen. Auswärts haben wir damit leider noch Probleme.“

In welchem Bereich hat sich das Team hauptsächlich weiterentwickelt?

Anton Saric: „Spielerisch ist uns eine klare Steigerung gelungen. Auf diesen Aspekt hatten wir in der Wintervorbereitung absolut den Schwerpunkt gelegt. Ich bin ein Verfechter von attraktivem Fußball. Und gerade im eigenen Stadion konnten wir unsere Fans dann sehr oft verwöhnen.“

Was tut sich nun transfertechnisch?

Anton Saric: „Wir möchten den nächsten Schritt setzen. Und arbeiten daher auch weiter an der Kaderoptimierung. Die Hausaufgaben wurden erledigt und so können wir bereits einige Ab- und Zugänge vermelden. Julian Kleinhofer, unser zweiter Mann im Tor, sowie Stürmer Mario Saraf werden uns verlassen. Neu kommen Daniel Bruckner von Wallsee. Matteo Hödl von Garsten, Leandro Morina von Purgstall und Simon Loibl von Ybbsitz für den Kasten. Außerdem schließt sich uns Patrick Niederhuber von Donau Linz an. Er wird uns im Angriff verstärken. Eventuell folgt noch eine weitere Erwerbung für die Offensive. Da darf ich jetzt aber noch keinen Namen nennen.“

Wie blickt man der neuen Saison entgegen?

Anton Saric: „Trainingsauftakt ist am 9. Juli. Ich brenne schon. Die Auslosung hat ja schon stattgefunden. Wir starten bei den St. Pölten Juniors. Da werden wir fit sein. Das Ziel muss nun lauten, Kontinuität hineinzubringen. Das Team soll sich weiter zu einer gestandenen Mannschaft in der 1. Landesliga entwickeln. Wir möchten endlich auch auswärts mehr Punkte einfahren, aber natürlich weiterhin daheim wie gewohnt überzeugen.“

