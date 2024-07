SC Retz: Auch ohne die Sturmikone möchte man wieder eine gute Rolle spielen!

1. NÖN-Landesliga

Details Samstag, 27. Juli 2024 07:41

Der SC Retz schuftet aktuell äußerst hart für die neue Saison. In der abgelaufenen Meisterschaft konnte man den achten Platz einfahren. Das anvisierte Ziel wurde damit nicht ganz erreicht. Dieses Mal soll im Optimalfall der Sprung unter die Top Five tatsächlich gelingen. Dazu wird es notwendig sein, im Angriff neue Lösungen zu finden. Die langjährige Torgarantie steht nicht mehr zur Verfügung. Jan Schulmeister hat den Verein verlassen. Sektionsleiter Werner Mischling ist aber positiv gestimmt, dass der Verein diese Herausforderung bewältigen wird. Mit Ligaportal hat er sich im Detail über die kommende Spielzeit unterhalten.

Wie ist die Stimmung im Verein?



Werner Mischling: „Wir sind froh, dass die Vorbereitungsphase dem Ende entgegengeht. Es ist immer schön, wenn man Vollgas gibt, weil man weiß, dass es bald wieder ernst wird. In zwei Wochen ist es soweit. Dann beginnt die Meisterschaft. Gleich mit einem Highlight. Wir müssen nach Stockerau und freuen uns schon auf ein Kräftemessen mit dem Team von Trainer Andi Ogris.“

Welches Fazit zieht man nach den bisher absolvierten Testspielen?



Werner Mischling: „Wir haben es gleich mal mit zwei Regionalligisten aufgenommen. TWL Elektra haben unsere Burschen sogar mit 3:1 besiegt. Der Wiener Viktoria konnten wir immerhin ein Unentschieden abringen. Gegen Eggenburg zuletzt hat es jetzt dann ergebnistechnisch einen Rückschlag gegeben. Der Gegner hatte sich eigentlich nur hinten eingeigelt. Leider ist es uns nicht gelungen, eine unserer Chancen zu verwerten. Bedauerlicherweise mussten wir sogar einen Gegentreffer hinnehmen. Aber wir lassen uns nicht verunsichern durch diese Niederlage.“

Welche Abgänge gibt es zu vermelden?



Werner Mischling: „Zu nennen ist da natürlich vor allem der Abschied von Torjäger Jan Schulmeister. Er hat unser Offensivspiel in den letzten Jahren doch sehr stark geprägt. Und ist bekanntermaßen eine Legende geworden. Leider schreitet auch bei ihm das Alter voran. 38 Jahre ist er mittlerweile. Wir haben uns im Guten getrennt und hoffen, dass sich in Zukunft die Wege wieder kreuzen. Weiters verlässt uns Phoenix Dominique Missi Tomp Richtung Donaufeld. Sowie auch Uran Neziroski. Goalie Sebastian Bacher schließt sich Stadlau an. Er war vier Jahre einer der Topleute auf der Position in der Landesliga. Aber wir wollten uns da neu aufstellen. Und dann gehen noch David Milic zu Draßburg und Bahri Jashari zu den SKN St. Pölten Juniors. Clemens Zöch macht berufsbedingt eine Karrierepause.“

Zugangsseitig kann wer begrüßt werden?



Werner Mischling: „Noah Schindler kommt von WAF Brigittenau. Er hat bereits unser Trikot getragen und wir freuen uns, zukünftig wieder auf seine Qualitäten zurückgreifen zu können. Für die Abwehr ist auch noch Christian Karwas von Stadlau geholt worden. Auf der Torhüterposition haben wir ebenfalls eine tolle Lösung gefunden. Neuerwerbung Sebastian Gessl verfügt über eine äußerst beeindruckende Vita und war zuletzt in Zwettl aktiv. Im offensiven Mittelfeld verstärkt uns David Krska. Der Tscheche hat in seiner Heimat in der zweiten Liga gespielt und bereits in den Testspielen seine Klasse aufblitzen lassen. Er besticht durch seine kreativen Fähigkeiten als Zehner. Ganz vorne konnten wir uns Fatlum Kreka von Wr. Neustadt sichern. Der Stürmer ist technisch stark und weiß, wo das Tor steht. Von ihm erwarten wir uns natürlich einiges. Und als Talent im Angriff haben wir auch noch Emirhan Yenigüc von Rapid an Land gezogen.“

Wie lautet die Zielsetzung für die neue Saison?



Werner Mischling: „Wir möchten wieder oben mitspielen. In der letzten Saison sind sich die Top Five dann leider nicht ganz ausgegangen. Auch aufgrund von Verletzungsproblemen im Frühjahr. Transfertechnisch sind die Hausaufgaben erledigt worden. Auf der Trainerposition haben wir zum Glück Stabilität. Unser Coach Andreas Haller macht einen ausgezeichneten Job. Er war auch federführend bei den Neuverpflichtungen beteiligt. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir bald eine toll funktionierende Mannschaft sehen. Und dann wird der SC Retz wieder eine starke Rolle spielen!“

