SV Langenrohr: Der neue Torjäger schießt sich bereits ein!

1. NÖN-Landesliga

Details Sonntag, 28. Juli 2024 06:59

Der SV Langenrohr hat die abgelaufene Saison auf dem zehnten Rang beendet. Und so am Ende dann doch recht deutlich den Klassenerhalt sichergestellt. Der ist auch in der kommenden Spielzeit das große Ziel. Für die nötigen Treffer soll ein neuer Mann an vorderster Front sorgen. Tobias Eggenfellner wurde von Absteiger Haitzendorf geholt. Von Beginn weg zeigt er, dass er weiß, wo das Tor steht. Coach August Baumühler hat sich mit Ligaportal über die erhaltene Verstärkung und die generelle Situation im Verein unterhalten.

Wie zufrieden ist man bis dato mit der Vorbereitung?

August Baumühlner: „In den Testspielen sind wir soweit ungeschlagen. Zum Auftakt ist uns ein Remis gegen Red Star Penzing gelungen. Und jetzt am Freitag haben wir im Duell mit der SG Großweikersdorf/Wiesendorf 3:1 gewonnen. Die Leistung war ok. Bin zufrieden gewesen. Vor allem, wenn man berücksichtigt, in welcher Phase der Vorbereitung die Mannschaft gerade ist. Leider sind wir schnell in Rückstand geraten. Haben die Partie dann aber bereits vor der Pause gedreht. In der zweiten Hälfte konnten die Jungs viele Chancen herausspielen und noch einmal nachlegen.“

Welche Neuigkeiten gibt es hinsichtlich des Spielerpersonals?

August Baumühlner: „Es hat doch kräftig Bewegung gegeben. Gegangen sind Christian Hayden zu Maria Anzbach, Leopold Figl zu Langenlebarn, Markus Geppl zu Getzersdorf, Milenko Pajkanovic zu Gablitz, Benjamin Noss zu Tulln und Lukas Marschall zu Rust. Jan Felkl läuft nun für Lassee auf. Werner Würzler trägt zukünftig das Trikot von Ernstbrunn. Ihm folgt auch Emir Dilic. Leider wird der Stürmer somit für uns keine Tore mehr erzielen. Aber es ist uns gelungen, für ihn einen starken Nachfolger zu finden. Wir konnten Tobias Eggenfellner verpflichten. Er hat in der letzten Saison bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. Da wissen wir, was man erwarten kann. Außerdem verstärkt uns Viktor Okolo. Kurzfristig hat sich die Möglichkeit ergeben, ihn zu holen. Er war dann bei Meister Gloggnitz nicht mehr gefragt und wir haben zugeschlagen. Da können wir uns über einen Innenverteidiger freuen, der über gehörig Routine verfügt und die Abwehr festigen wird. Schließlich kommen auch noch Alexander Murauer von Klosterneuburg, Peter Trimmel von Parndorf, Matthäus Mayrhofer und Bojan Plisnic von den Horn Amateuren sowie Anis Balti von Bisamberg.“

Was zeichnet Striker Tobias Eggenfellner, der letzte Saison 21 Treffer erzielte, aus?

August Baumühlner: „Er hat schon in den Testspielen angedeutet, zu was er imstande ist. Unter anderem jetzt in der letzten Partie zweimal angeschrieben. Unsere neue Torhoffnung besticht vor allem durch seine körperlichen Vorzüge. Er ist in der Lage, vorne den Ball zu sichern. Hat seine Stärken mit dem Rücken zum Tor. Kann so Mitspieler in Szene setzen. Verfügt aber auch über eine gute Technik. Insgesamt bringt er einfach viele Attribute mit, die ein Stürmer haben sollte. Er weiß, wie er das Runde ins Eckige befördert.“

Wie blickt man nun der neuen Saison entgegen?

August Baumühlner: „Jetzt messen wir uns noch mit den Vienna Amateuren. Und dann folgt abschließend der Probegalopp gegen Rohrendorf, bevor die Meisterschaft angeht. Zum Auftakt warten die Amateure der Admira auf uns. Gegen den ambitionierten Aufsteiger werden wir gleich mal sehen, wo wir stehen. Für uns gilt es, insgesamt gut hineinzukommen, damit wir von Beginn weg nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Den möchten wir möglich früh sicherstellen und alles darüber hinaus nehmen wir dann natürlich auch gerne mit.“

