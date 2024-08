SG Rohrbach/St. Veit: Nach der Frischzellenkur gilt der Klassenerhalt als Minimalziel!

1. NÖN-Landesliga

Details Samstag, 03. August 2024 07:57

Die SG Rohrbach/St. Veit beendete die vergangene Meisterschaft in der 1. NÖ Landesliga auf dem 13. Rang. Das war eine Punktlandung. Die Platzierung bedeutete, dass der Abstieg gerade noch verhindert werden konnte. Dementsprechend froh war man im Verein. Der Sommer wurde nun dafür genützt, sich auf diversen Positionen neu aufzustellen. Alle Neuzugänge haben gemeinsam, dass sie ein junges Alter aufweisen und der Club in ihnen ein tolles Entwicklungspotential sieht. Der sportliche Leiter Christian Plan ist sich der Stärke der Meisterschaftskonkurrenten bewusst und wünscht sich in erster Linie den Ligaverbleib.

Wie läuft bislang die Vorbereitungsphase?

Christian Plank: „Bei uns hat es im Kader ja doch ein ordentliches Kommen und Gehen gegeben. Die Herausforderung ist, in der nun kurzen Zeit vor dem Saisonbeginn, eine funktionierende Mannschaft zu formen. Unter Berücksichtigung der zahlreichen Veränderungen bin ich mit den Ergebnissen in den Testspielen zufrieden. Nach dem 1:4 zum Auftakt gegen den Wr. Sportklub haben wir uns dann im Derby gegen Hainfeld mit 5:0 durchgesetzt. Dieses Nachbarschaftsduell geht mittlerweile traditionell jeden Sommer über die Bühne. Nicht nur das Ergebnis war sehr positiv, auch die Leistung der Jungs. So ein Erfolg ist für das Selbstvertrauen immer eine coole Sache. Das bislang letzte Match hatten wir dann noch gegen Haitzendorf. Da konnte das Team ein 2:1 nachlegen.“

Was hat sich transfertechnisch denn genau getan?

Christian Plank: „Verlassen haben uns Brooklyn Prela, Florian Heindl, Josef Ladan und Marian Kocis. Außerdem auch Sadri Thaqi, Timo Lamprecht sowie Tobias Liebhaber. Und schließlich Torhüter Stefan Kranabetter. Mit ihm geht uns doch ordentlich Erfahrung verloren. Aber uns ist es gelungen, mit Zidan Koyun ein Talent, das über tolle Anlagen verfügt, von Mauerwerk zu verpflichten. Außerdem haben wir Alvi Bazaliev, zuletzt bei St. Pölten, geholt. Der junge Stürmer hat uns mit seinen Qualitäten absolut überzeugt. Wir trauen ihm zu, ordentlich zu treffen. Auch sonst setzen wir bei unseren Zugängen auf aufstrebende Zukunftshoffnungen. Bora Bahadir ist von Schrems gekommen, Harald Hauser von SKU Amstetten, Leandro Thomas Balazs von ASC Rapid Kapfenberg, Marsellinio Gojkovic von Ostbahn XI, Christian Hauptmann von Herzogenburg und Fabio Lapiere von Rabenstein.“

Welche Art von Fußball dürfen sich die Fans der SG Rohrbach/St. Veit diese Saison erwarten?

Christian Plank: „Kurzfristig wird unser Trainergespann, bestehend aus Dominik Krautgartner und David Kraft, alles daran setzen, an der Abstimmung des Teams zu feilen und Automatismen zu erarbeiten. Aber da dürften wir, so wie es die Testspielergebnisse andeuten, auf einem guten Weg sein. Langfristig können sich unsere Anhänger jedenfalls auf offensiven Fußball freuen. Wir möchten aktiv auftreten. Auf Gegenpressing setzen. Wünschenswert wäre natürlich, gut in die Meisterschaft hineinzustarten. Dann läuft vieles gleich einfacher. Daher ist der letzte Probegalopp heute mit dem Derby gegen Lilienfeld doppelt wichtig. Mit einem Erfolg könnten wir ordentlich Schwung mitnehmen.“

Welches Ziel hat sich der Verein gesetzt?

Christian Plank: „Wenn man sich anschaut, welche Aufsteiger da jetzt auch in der Liga sind, kann man davon ausgehen, dass die Ausgeglichenheit in der Liga dieses Mal sogar nochmals höher ist als letztes Jahr. Der große Favorit ist Wr. Neustadt. Aber sonst ist zum jetzigen Zeitpunkt alles sehr schwer zu beurteilen. Das vorrangige Ziel kann daher nur lauten, die Klasse zu halten. Mehr nehmen wir natürlich immer gerne.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.