SV Stockerau: Der Aufsteiger hat die Euphorie mitgenommen und brennt auf den Auftakt!

1. NÖN-Landesliga

Details Samstag, 03. August 2024 18:11

Der SV Stockerau lieferte im Frühling eine bärenstarke Rückrunde in der 2. NÖ Landesliga Ost ab. Der Verein stürmte noch zum Vizemeistertitel. Nach einem Herzschlagfinale am letzten Spieltag stand somit fest, dass man sich dieses Jahr eine Etage höher mit der Konkurrenz messen darf. Der Kader wurde im Sommer weiter optimiert. Kontinuität gibt es dagegen mit der Legende auf der Trainerbank. Der Verein geht jedenfalls mit viel Selbstvertrauen an die Aufgabe heran, wie der sportliche Leiter Manuel Brenner im Interview mit Ligaportal kundtut.

Wie zufriedenstellend läuft die Vorbereitung?

Manuel Brenner: „Aufregende Wochen liegen hinter uns. Unser Trainer Andreas Ogris hat es geschafft, die Aufbruchstimmung über den Sommer hinweg am Leben zu halten. Wir sind voller Vorfreude, uns mit dem starken Teilnehmerfeld zu messen. Gestern war bereits die Generalprobe für den Ligaauftakt. Wir haben uns von Neusiedl/Zaya 1:1 getrennt. Die Ergebnisse waren größtenteils in Ordnung. Gegen Leobendorf remisierten wir. Und die Wiener Viktoria konnten wir gar biegen. Aber wir können das schon richtig einschätzen und wissen, dass derartige Spiele in der Phase mit Vorsicht zu bewerten sind. Viel wichtiger ist uns, dass es unserem Coach gelungen ist, die Neuen bereits toll zu integrieren.“

Wie hat sich der Kader personell verändert?

Manuel Brenner: „Punktuelle Anpassungen sind vorgenommen worden. Der Stamm ist im Großen und Ganzen zusammengeblieben. Verlassen haben uns Christian Karwas, Mario Konrad, Christoph Rapp, Nico Schiesser, Christian Arifovic, Luca Jordan und Oliver Wieneritsch. Thomas Jackel hat seine Karriere beendet. Alexander Frank dürfen wir neu begrüßen. Da ist uns die Verpflichtung eines sehr erfahrenen Stürmers geglückt. Er kommt von Union Mauer. Alec Flögel haben wir außerdem von Krems geholt. Luca Marschler und Matthias Widy von den FAC Amateuren, Felix Schmutzenhofer von Purkersdorf sowie Julian Velisek von Muckendorf. Schließlich ist es uns noch gelungen, Philipp Haas vom Wr. Sportklub, Dino Rusovic von Helfort und Antonio Stojimenov von Stadlau zu engagieren.“

Zieht ein Trainer Andreas Ogris auch bei Transferverhandlungen?

Manuel Brenner: „Unser Coach bringt sehr, sehr viel Erfahrung mit. Ich glaube schon, dass das eventuell einer der ausschlaggebenden Faktoren für einen Wechsel zu uns sein kann. Ich möchte überhaupt festhalten, dass er bei uns eine tolle Arbeit leistet. Er liefert genau das ab, was wir uns von ihm erwartet haben. Besonders erwähnen möchte ich seine Menschenführung. Das macht ihn aus.“

Wie lautet die Zielsetzung für die neue Saison?

Manuel Brenner: „Wir sind Aufsteiger. Die Verantwortlichen gehen realistisch an die Sache heran. Uns ist bewusst, dass viele Mannschaften in der Liga ein sehr ähnliches Niveau haben werden. Als der große Favorit gilt Wr. Neustadt. Aber dahinter ist wohl so gut wie alles möglich. Man wird nur bestehen können, wenn man sein Leistungsmaximum von der ersten bis zur letzten Minute auf den Rasen bringt. Unser Auftakt hat es gleich in sich. Wir empfangen Retz. Dann wartet sofort der Derby-Hit bei Korneuburg. Viel Zeit zum Eingewöhnen haben wir also nicht. Aber ich hoffe und bin überzeugt davon, dass wir ordentlich hineinstarten. Langfristig möchten wir uns auf alle Fälle in der Liga etablieren und eine gute Rolle spielen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.