Stockerau sorgt für DIE Überraschung der bisherigen Saison!

1. NÖN-Landesliga

Details Samstag, 24. August 2024 15:03

Freitag Abend empfing der SC Fortuna Wr. Neustadt den SV Stockerau. Die Hausherren hatten bis dato eine makellose Bilanz aufzuweisen. Beide Auswärtspartien wurden gewonnen. Nun folgte also der erste Auftritt vor den eigenen Fans. Dementsprechend groß war die Freude. Die Gäste andererseits konnten komplett ohne Druck in das Duell gehen, reisten aber nach dem Erfolg gegen Zwettl ebenfalls mit viel Selbstvertrauen an. Das zeigte der Aufsteiger dann auch am Rasen. Am Ende des Spiels stand auf der Anzeigetafel ein sensationelles 0:4.

Vorentscheidung bereits in erster Hälfte

In etwa 700 Zuschauer beschlossen, sich auf in die Ergo Arena zu machen. Die lokalen Anhänger hatten hohe Erwartungen. Völlig zurecht, so wie sich ihre Burschen bisher präsentiert hatten. Aber es gibt auch immer einen Gegner. Und der wuchs über sich hinaus. Er versteckte sich nicht, sondern spielte einfach mit. Und das wurde sehr schnell belohnt. Bereits nach acht Minuten sorgte Florian Frithum für die Führung des Außenseiters. Per Kopf war er zu Stelle. Die Heimfans auf der beeindruckenden Haupttribüne verstummten. Damit konnte nicht gerechnet werden. Es dauerte nicht lange, bis der nächste Rückschlag folgte. Nur eine Viertelstunde später lagen die Jungs von Trainer Christoph Stifter bereits 0:2 zurück. Julian Velisek traf und ließ sich feiern. Und vor der Pause legten die Gäste sogar ein weiteres Mal nach. In einer Druckphase der Gastgeber wurde ein Konter gezündet und der Schütze des ersten Treffers beförderte die Wuchtel schließlich final über die Linie. Die Anwesenden trauten ihren Augen kaum. Was da abging, war absolut verrückt. Dann ging es in die Pause.

Underdog überzeugt bis zum Ende

Für den ehemaligen Bundesligisten war das nun also eine besonders schwere Situation. Natürlich wollte man sich noch nicht geschlagen geben, auf der anderen Seite durfte man nach dem Seitenwechsel auch nicht sofort Harakiri spielen. Man hatte gerade erlebt, wie effektiv der Kontrahent einen Gegenstoß zu Ende spielen kann. Von dem her startete Wr. Neustadt nicht überfallsartig in die neue Halbzeit, sondern setzte auf kontrollierten Spielaufbau, um die Lücken zu finden. Da tat sich zunächst aber nicht viel auf. Nach etwa einer Stunde kamen die Heimischen dann immer besser in Spielfluss. Chancen waren die Folge. Passend zu diesem Abend wurden sie aber nicht verwertet. Und dann war wieder das Auswärtsteam an der Reihe. Man schaltete schnell um und tat dies noch dazu in Perfektion. Florian Frithum war es vorbehalten, das Runde erneut im Eckigen unterzubringen. Er freute sich über seinen Triplepack. Das geschah etwa eine Viertelstunde vor dem Ende. Mehr passierte dann auch nicht mehr. Der Referee pfiff die Partie sehr pünktlich ab. Dann stand der beeindruckende Sensationssieg des SV Stockerau endgültig fest!

Stimme zum Spiel

Manuel Brenner (Sportlicher Leiter SV Stockerau):

„Toll! Die Vorgaben wurden umgesetzt. Wir können auf eine geschlossene Mannschaftsleistung zurückblicken und in der ersten Halbzeit ist natürlich alles aufgegangen. Wir wollten den Schwung von der letzten Partie mitnehmen und das ist wie gewünscht gelungen. Wir müssen aber am Boden bleiben. Die nächsten schwere Aufgabe wartet schon wieder auf uns.“

Der Beste: Florian Frithum (Mittelfeld SV Stockerau)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.