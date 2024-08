SCU Kilb: "Haben uns weniger belohnt, als wir das sollten"

1. NÖN-Landesliga

Details Dienstag, 27. August 2024 11:07

Der SCU Kilb ist mit sieben Punkten aus vier Spielen äußerst annehmbar in die neue Spielzeit der 1. Landesliga gestartet. Die Elf von Trainer Milan Vukovic bürgte dabei stets für tendenziell enge Begegnungen, wovon auch die Tordifferenz von insgesamt (!) 4:2 zeugt. Ligaportal hat die Chance genützt und mit dem Coach des aktuellen Tabellenvierten gesprochen. Im Interview wird deutlich, dass sich der Kilber Übungsleiter mit dem Saisonstart keinesfalls restlos zufrieden gibt, sondern weiter Potenzial in seiner Truppe sieht.

Ligaportal: Herr Vukovic, welches Fazit ziehen Sie nach den ersten vier Runden?

Milan Vukovic: Man muss hier natürlich auf die Punkteebene sowie auf jene, was wir geleistet haben, gehen. Ich glaube, dass wir mehr gezeigt haben als wir Punkte geholt haben. Wir wissen natürlich aber auch, dass wir die Kirche im Dorf lassen müssen, wir haben vor nicht allzu langer Zeit immer am Nichtabstieg gekratzt, uns dann kontinuierlich in andere Teile der Tabelle bewegt. Wir können das also sehr wohl einschätzen, können aber mehr. Wir haben uns weniger belohnt als wir das sollten. Die Zufriedenheit ist daher eher nicht da, wir müssen ein paar Schrauben drehen, ein paar Dinge verbessern.

Ligaportal: Wo sehen Sie die Stärken Ihrer Mannschaft?

Milan Vukovic: Ich glaube, wir sind sehr stabil im Allgemeinen, im Spiel gegen den Ball, wir sind ganz gut unterwegs. Wir haben einen sehr zielstrebigen und klaren Fußball mit viel Variabilität reingebracht, auch ins Drittel der Gegner, wo wir eben noch mehr herausholen müssen. Ich will aber jetzt auch nicht nach vier Runden zu philosophieren beginnen, da jede Mannschaft ihre eigenen Probleme hat.

Ligaportal: Wie machen sich die Neuerwerbungen?

Milan Vukovic: Bei uns sind das nur zwei. Wir haben Moritz als Tormann geholt, er hat nicht nur tormanntechnisch seine Attribute, er ist natürlich sehr herzlich Willkommen bei uns, hat auch schon einige gute Sachen gezeigt. Marcel Moschinger ist ein junger Spieler aus Amstetten, der langsam kommt, wir sind mit beiden sehr zufrieden. Sie sind gefühlt auch schon länger da, da wir die Transfers schon Ende der letzten Saison fixiert haben.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe erwartet euch in der nächsten Runde?

Milan Vukovic: Korneuburg ist sicher einer der Favoriten in der Liga. Betrachtet man die Erfahrung aus höheren Ligen, so ist das wahrscheinlich die erfahrenste Mannschaft in der gesamten Liga. Wenn wir das Spiel auf die Einzelklasse herunterbrechen, hätten wir wahrscheinlich keine Chance, das bedeutet, dass wir mit anderen Mitteln kämpfen müssen. Wir wollen diese Individualität neutralisieren und unser Spiel fortsetzen – wir werden sicher nicht destruktiv in dieses Spiel gehen, können aber das Risiko eines offenen Schlagabtausches nicht gehen, da wollen wir andere Sachen bringen.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.