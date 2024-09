SC Zwettl - Fußballplatz geflutet, Kunstrasen zerstört: "Ich fürchte mich vor morgen!"

1. NÖN-Landesliga

Samstag, 14. September 2024

Die Bilder der vergangenen 24 Stunden aus ganz Österreich sind dramatisch. Überall regnet es stark, knicken Bäume um, es wird Infrastruktur in Mitleidenschaft gezogen. Beim SC Zwettl aus der 1. NÖN-Landesliga ist am späten Samstagnachmittag der Supergau passiert. Der Platz wurde völlig geflutet. LIGAPORTAL sprach mit Obmann Martin Grünstäudl.

"Ich fürchte mich vor dem morgigen Tag", schickt Chef-Funktionär Martin Grünstäudl im Gespräch mit LIGAPORTAL voraus. Er meint damit, wie es am Sonntag auf dem Fußballplatz des SC Zwettl ausschaut. Die Regenmassen von Samstag haben dazu geführt, dass der Platz seit dem späten Nachmittag unter Wasser steht bzw. geflutet wurde. "Wir haben gedacht, wir haben genug getan, um das Schlimmste zu verhindern, aber es ist ganz schlimm", erklärt der Obmann.

Man habe die Banden und alles, was sich dem Wasser sonst noch in den Weg stellen kann, abmontiert, damit das Wasser quasi über den Platz läuft. Stattdessen sei der Druck des Wassers aber so groß gewesen, dass der Platz nicht nur geflutet wurde, sondern der Kunstrasenplatz völlig zerstört wurde. "Das Ganze hat sich aufgetürmt, nachdem es mitgerissen wurde und an einzelnen Stellen hängengeblieben ist. Die Rollen liegen jetzt wahrscheinlich irgendwo in der Zwettl", so der Vereinschef.

Grünstäudl hofft nur, dass zumindest die Kantine und die Tribüne verschont geblieben sind. "Mehr wissen wir aber wahrscheinlich erst am Sonntag, weil der Wasserstand am Platz noch immer stark ansteigt", so der Funktionär, der sich auch den finanziellen Schaden gar nicht vorstellen will. "Es ist einfach unglaublich, wie viel Regen runterkommt und was auch von den umliegenden Orten an Wasser herkommt"; so Grünstäudl.

Foto: SC Zwettl Facebook

