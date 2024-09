SC Zwettl: Drohnenvideo zeigt Ausmaß der Zerstörung [Video]

1. NÖN-Landesliga

Details Montag, 16. September 2024 18:02

Es sind Bilder, wo einem Angst und Bang wird. Der Fußballplatz des SC Zwettl aus der 1. NÖN-Landesliga entwickelte scih im Zuge des Starkregens in ganz Ostösterreich im Laufe des Samstags zu einem Fluss (wir berichteten). Ein Drohnenvideo zeigt nun das Ausmaß der Zerstörung. Währenddessen ist man beim Verein - obwohl es weiter regnet - mit Aufräumarbeiten beschäftigt. LIGAPORTAL sprach mit Obmann Martin Grünstäudl.

"Es muss weitergehen", schickt der Zwettler Obmann Martin Grünstäudl im Gespräch mit LIGAPORTAL voraus. Außerdem laufe die Zeit, denn der Regen drang auch in Teile der Kantine ein. "Und wenn der Schlamm fest wird, ist es noch schwieriger, das Zeug rauszubringen. Das heißt, wir haben im Prinzip keine Zeit."

Wie groß die Zerstörung am Platz selbst ist, könne er nicht sagen. "Nachdem der Platz einem Fluss gleicht und man knietief im Wasser steht, wenn man drübergehen will, können wir überhaupt nicht sagen, wie der Platz beschaffen ist. Gleiches gilt für den Kunstrasen", so der Chef-Funktionär, der an das Hochwasser Anfang der 2000er-Jahre erinnert, wo Zwettl schon einmal vor einem überfluteten Platz stand. "Damals hat es ein Jahr gedauert, bis wir wieder spielen konnten", so der Klub-Chef, der von einem ehemaligen Spieler der Zwettler, Thomas Reif, am Sonntag ein Drohnenvideo bekommen hat, wo das Ausmaß der Zerstörung zu sehen ist - Reif ist inzwischen selbst sportlicher Leiter beim Klub USC Schweiggers.

In dieser herausfordernden Zeit möchten wir den betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern von Niederösterreich unsere tiefste Anteilnahme und Solidarität ausdrücken. Wir wünschen Ihnen viel Kraft, Mut und Ausdauer, um die Folgen dieser Katastrophe zu bewältigen.

Video und Screenshot: Thomas Reif/USC Schweiggers

