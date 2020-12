1. Landesliga: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 12:06

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Dennis Schmutz (SC Zwettl)

Endergebnis:



1. Dennis Schmutz (SC Zwettl / 3953 Stimmen)

2. Andrè Bock (SC Krems / 3526 Stimmen)

3. Oktay Semiz (ASK Mannersdorf / 2633 Stimmen)

4. Nico Tscheppen (SC Zwettl / 2332 Stimmen)

5. Alexander Ullrich (SC Retz / 1979 Stimmen)

6. Julian Lehner (SC Krems / 1716 Stimmen)

7. Alexander Vogl (SC Zwettl / 1131 Stimmen)

8. Timo Bergmann (SC Retz / 843 Stimmen)

9. Sebastian Bacher (SC Retz / 662 Stimmen)

10. Manuel Niehrig (SC Ortmann / 641 Stimmen)