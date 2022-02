In Kilb wird weiter auf die Jugend gesetzt

Details Donnerstag, 10. Februar 2022 17:32

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Dietmar Wieser, Sportlicher Leiter beim SCU-GLD Kilb, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Matthias Trattner überwintert in der 1. niederösterreichischen Landesliga nach fünf Siegen und neun Niederlagen mit 15 Punkten auf Rang zwölf. In Kilb setzt man dabei weiter zielstrebig auf die eigene Jugend. "Wir kommen unserem langfristigen Ziel, sich mit einer sehr jungen Mannschaft aus der Region und ohne Legionäre dauerhaft in der 1. Landesliga zu etablieren, von Jahr zu Jahr einen Schritt näher", bringt es Wieser auf den Punkt.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Dietmar Wieser: "Nach einem eher holprigen Start, bei dem wir sowohl leistungs- als auch ergebnistechnisch unter unseren Erwartungen blieben, kamen wir in der zweiten Saisonhälfte noch sehr gut in die Spur. Summa summarum können wir daher eine zufriedenstellende Herbstbilanz ziehen, bei der wieder zahlreiche junge Spieler Einsatzminuten und Erfahrungen sammeln konnten."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Wieser: "Die Stimmung innerhalb des Vereins ist bei uns traditionell sehr familiär und positiv. In der Mannschaft gibt es einen gesunden Mix aus sportlichem Ehrgeiz und gesundem „Schmäh“. Wir kommen unserem langfristigen Ziel, sich mit einer sehr jungen Mannschaft aus der Region und ohne Legionäre dauerhaft in der 1. Landesliga zu etablieren, von Jahr zu Jahr einen Schritt näher."

"Wollten uns in der Offensive breiter aufstellen"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Wieser: "Wir wollten uns in der Offensive breiter und variantenreicher aufstellen, das ist uns mit der Verpflichtung von Philipp Plank und Özkan Dinc auch sehr gut gelungen. Mit der Rückkehr von Sebastian Hofmarcher (Auslandssemester) steht uns zudem ein weiterer Schlüsselspieler wieder zur Verfügung. Mit Maximilian Kern müssen wir im Frühjahr aber leider Gottes auf einen wichtigen Defensivspieler verzichten, der ein halbes Jahr in Amerika studieren wird. Benjamin Klauser wird sein Glück für ein halbes Jahr in Hofstetten versuchen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Wieser: "Mit Luis Miguel hat sich leider ein Kaderspieler der Kampfmannschaft erneut das Kreuzband gerissen. Er wird uns daher wieder länger ausfallen. Ansonsten gab es die üblichen Blessuren und COVID Quarantänen, aber nichts Tragisches."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Wieser: "Wir wollen uns fußballerisch wieder ein Stück weiterentwickeln und speziell junge Spieler aus der zweiten Reihe mit regelmäßigen Einsatzzeiten noch näher an die Kampfmannschaft heranführen. Natürlich wünschen wir uns auch positive Ergebnisse und hoffen daher, den Punkteschnitt aus dem Herbst verbessern zu können."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Wieser: "Die Lockerung der Regierung gehen aus unserer Sicht derzeit ganz klar in die richtige Richtung in Sachen Breitensport. Wir sind daher zuversichtlich, endlich wieder einer „Normalität“ halbwegs nahe kommen zu können."