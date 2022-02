"Scheiblings" historischer Rekord im Vergleich

Details Freitag, 11. Februar 2022 10:13

Mit dem Nachtragsspiel zwischen dem SC Zwettl und den SKN St. Pölten Juniors nimmt die 1. Niederösterreichischen Landesliga am 4. März 2022 wieder die Punktejagd auf. Am 12. März 2022 greift dann auch der souveräne Spitzenreiter beim regulären Wiederanpfiff der 16. Runde in die Frühjahrssaison ein. Grund genug für Ligaportal, um einen Monat bevor es wieder los geht, den historischen Rekord des USV Scheiblingkirchen-Warth genau unter die Lupe zu nehmen.

Ab der Saison 2007/08 bietet der NÖFV seine Tabellen online mit allen Details im Rückblick an. Ligaportal kann es vorweg verraten: 14 Siege in 14 Spielen und damit die historische Bestmarke von 42 Punkten (also eine perfekte Ausbeute) gab es in der Verbandsgeschichte in der 1. Niederösterreichischen Landesliga noch nie zuvor!

Ligaportal ist im Zeitvergleich sogar noch weiter zurückgegangen und hat alle Landesliga-Tabellen in Niederösterreich nach 14 Spielen im neuen Jahrtausend ausgewertet. Auch hier gilt: Eine "perfect season" mit 42 Zählern aus 14 Partien ist bisher unerreicht.

Kein Wunder, dass Scheiblingkirchen-Coach Thomas Husar ein euphorisches Fazit zieht: "Diese Saison ist einmalig und wird so schnell von niemand wiederholt werden. Alle Spiele zu gewinnen ist absolut unglaublich und einzigartig. Der Dank und das Kompliment gebührt allen Verantwortlichen im Verein, die durch jahrelange Aufbauarbeit, dieses Kunststück möglich gemacht haben. Alle Jugendtrainer, Funktionäre und Helfer haben einen Anteil. Besonders beeindruckend war mit welcher Leidenschaft und auch Demut die Mannschaft in dieser Zeit gespielt und gearbeitet und sich diesen Erfolg auch verdient hat. Es ist ein Privileg so ein Team zu betreuen."

Hier nun der unglaubliche Scheiblingkirchen-Rekord im Ligaportal-Landesligaüberblick:

Saison 2021/22: Scheiblingkirchen 14 Spiele - 42 Punkte

Saison 2020/21: Liga-Abbruch wegen Corona - beim Abbruch Kremser SC 11 Spiele - 25 Punkte sowie Scheiblingkirchen 9 Spiele - 20 Punkte

Saison 2019/20: Liga-Abbruch wegen Corona - beim Abbruch Retz 16 Spiele - 34 Punkte sowie Kottingbrunn 15 Spiele - 33 Punkte

Saison 2018/19: Stripfing 14 Spiele - 36 Punkte (am Ende MEISTER)

Saison 2017/18: Leobendorf 14 Spiele - 33 Punkte (am Ende MEISTER)

Saison 2016/17: Leobendorf 14 Spiele - 34 Punkte (am Ende MEISTER BRUCK)

Saison 2015/16: Mannsdorf 14 Spiele - 33 Punkte (am Ende MEISTER)

Saison 2014/15: Ebreichsdorf 14 Spiele - 31 Punkte (am Ende MEISTER)

Saison 2013/14: SKN Amateure 14 Spiele - 34 Punkte (am Ende MEISTER)

Saison 2012/13: Ober-Grafendorf 14 Spiele - 32 Punkte (am Ende MEISTER)

Saison 2011/12: Gaflenz 14 Spiele - 32 Punkte (am Ende MEISTER RETZ)

Saison 2010/11: Götzendorf 14 Spiele - 29 Punkte (am Ende MEISTER AMSTETTEN)

Saison 2009/10: Retz 14 Spiele - 31 Punkte (am Ende MEISTER SOLLENAU)

Saison 2008/09: Gaflenz 14 Spiele - 33 Punkte (am Ende MEISTER)

Saison 2007/08: Sollenau 14 Spiele - 31 Punkte (am Ende MEISTER AMSTETTEN)

Saison 2006/07: Horn 14 Spiele - 32 Punkte (am Ende MEISTER)

Saison 2005/06: Stockerau 14 Spiele - 31 Punkte (am Ende MEISTER SCHWADORF)

Saison 2004/05: Zwettl 14 Spiele - 30 Punkte (am Ende MEISTER)

Saison 2003/04: Würmla 14 Spiele - 34 Punkte (am Ende MEISTER)

Saison 2002/03: Horn 14 Spiele - 32 Punkte (am Ende MEISTER ADMIRA II)

Saison 2001/02: Horn 14 Spiele - 30 Punkte (am Ende MEISTER SKN)

Saison 2000/01: Kremser SC 14 Spiele - 35 Punkte (am Ende MEISTER)

Saison 1999/2000: Kremser SC 14 Spiele - 30 Punkte (am Ende MEISTER HUNDSHEIM)