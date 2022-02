ASV Schrems hofft auf besseres Frühjahr

Details Freitag, 11. Februar 2022 17:49

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Claus Tampier, Obmann des ASV Schrems, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Prüfer überwintert in der 1. niederösterreichischen Landesliga nach einem Sieg, sechs Remis und sieben Niederlagen mit neun Punkten auf Platz 14. Trotz der vorletzten Stelle ist man in Schrems für das Frühjahr 2022 zuversichtlich. "Vorrangiges Ziel ist es den Klassenerhalt zu schaffen, einige Plätze gut zu machen und ansprechende Leistungen vor eigenem Publikum zu zeigen", meint Tampier zur Zielsetzung der Waldviertler.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Claus Tampier: "Die Herbstsaison 2021 war nicht gerade geprägt durch Glück und Verletzungsfreiheit. Mussten doch einige Leistungsträger verletzungsbedingt zusehen. Unsere selbst gesteckten Ziele konnten wir dadurch nicht erreichen und hoffen nun auf eine bessere Frühjahrsaison."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Tampier: "Die COVID-Krise setzte allen zu - daher hatten wir mit Herausforderungen zu kämpfen. Bedingt durch den Verletzungsverlauf war die Situation ziemlich angespannt, daraus resultierend einige unnötige Karten und Ausschlüsse. Während der Vorbereitungszeit in der Winterpause ist die Stimmung wieder auf einem sehr hohen Niveau, man merkt es an der Trainingsbeteiligung sowie dem Schmäh und Witz in der Mannschaft. Wir sind wieder in Richtung ASV Eaton Familie unterwegs."

"Naturgemäß einige Veränderungen ergeben"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Tampier: "Die Abgänge sind Benjamin Kollenz (USC Bad Grosspertholz), Fatih Demir (SC Apetlon), Berke Dede (SK Amateure Steyr), Muhamed Cevik (SK Eggenburg) und Martin Pulec (USC Rapottenstein). Als Zugänge stehen Alexander Weber (Bad Grosspertholz), Michael Fürnkranz (SV Hoheneich), Marko Seletkovic (SC Ritzing), Mohamed Bassiouny (SC Retz), Ladislav Kolcava (FC Jihlava) und Ömer Acikgöz (SC Amaliendorf) fest. Im Team haben sich naturgemäß einige Veränderungen ergeben. Stehen wir doch mit einigen Punkten Rückstand als Vorletzter in der Tabelle. Wir haben zu viele Tore erhalten und zu wenige geschossen. Wesentlich ist auch, dass wir uns in der Breite besser aufstellen wollten und auf Spieler aus der Region bauen und diese fördern wollen. Marko Seletkovic und Ladislav Kolcava werden uns in der Innenverteidigung Stabilität bringen, dies war schon in den ersten Vorbereitungsspielen sichtbar. Im Angriff soll uns Mohamed Bassiouny wieder Aufwind bringen, da er sehr gut ins Team passt."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Tampier: "Wie schon erwähnt: Der Verletzungsteufel hatte uns fest im Griff. Alle Spieler sind jetzt aber wieder fit, bis auf unseren Stürmer Vojtech Preucil, der immer noch am Meniskus lädiert ist und wahrscheinlich im Frühjahr nicht mehr einsatzbereit sein wird."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Tampier: "Vorrangiges Ziel ist es den Klassenerhalt zu schaffen, einige Plätze gut zu machen und ansprechende Leistungen vor eigenem Publikum zu zeigen. Wünschenswert wäre in eine verletzungsfreie, erfolgreiche Frühjahrssaison zu starten und so gesichert die Saison beenden zu können. Mit Eifer, Motivation, Teamgeist und Disziplin könnte das ehrgeizige Ziel ein erreichbares sein. Ein wichtiger Aspekt ist auch jungen Spielern aus der Region Einsatzminuten zu geben, sie zu integrieren und uns sportlich weiterentwickeln."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Tampier: "Wie aus den Medien zu entnehmen ist, zeigt alles in diese Richtung. Ich glaube sagen zu können, eine Normalität wäre für alle Vereine wichtig. Ich denke auch, wenn alle Auflagen eingehalten werden, dass fertig gespielt werden kann. Getreu dem Motto "Football without fans is nothing". Daher hoffen wir alle auf eine gewisse Normalität."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Tampier: "Titelfavoriten sind, wie die Tabelle zeigt, Scheiblingkirchen gefolgt von Krems. Wahrscheinlich werden sich die beiden Mannschaften ein Duell liefern. Unterschätzen darf man natürlich auch die nächsten Verfolger nicht, es gibt immer wieder Überraschungen."