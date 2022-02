Der SC Retz hinterlässt sogar in Afrika seine Spuren

Details Samstag, 12. Februar 2022 08:25

Mit 27 Punkten aus 14 Spielen überwintert der SC Retz in der 1. Niederösterreichischen Landesliga auf Rang drei. Die Bilanz von acht Siegen, drei Remis und drei Niederlagen wäre für Retz in jeder anderen Saison eine tolle Ausbeute, doch die optimale Herbstsaison des überlegenen Leaders Scheiblingkirchen bringt 15 Zähler Rückstand. Eine andere tolle Aktivität weit abseits des heimischen Spielfelds sticht aber bei den Weinviertlern besonders ins Auge.

Vor der Frühjahrssaison 2022 wirft Ligaportal einen Blick auf die Transfers in der Winterübertrittszeit und die weiteren Tätigkeiten in Retz. Als Zugänge wurden Cedric Dalmeida (SV Stockerau) und Maximilian Kaim (ATSV Hollabrunn) geholt, dazu wurde mit Mikolin Demaj ein alter Bekannter wieder reaktiviert. Als Abgänge stehen dagegen Mohamed Bassiouny (ASV Schrems) und Simon Rockenbauer (SV Ziersdorf) fest.

Retz-Trainer Rene Hieblinger stand mit seiner Mannschaft in der Saison 2019/20 sogar an der Tabellenspitze, ehe Corona den Meisterschaftsbetrieb im Amateur-Fußball zum Erliegen brachte. Eine Verlängerung des Engagements war für den Coach dennoch nur Formsache: "Mir sind die Perspektive und der Spaß an der Arbeit wichtiger als ein paar Euro mehr. Ich bin ohne Vorschusslorbeeren zum Verein gekommen, aber es hat von Anfang an gepasst."

Fußballschule in Afrika fördert Talent und spendet Trinkwassser

Ein Herzensprojekt in Retz ist die "Fußballschule in Kenia". Franz Weber, Obmann-Stellvertreter des SC Retz, war einst beim Urlaub in Afrika die Idee gekommen. "Wir gründen hier eine Fußballschule." In Mombasa wurde dies im Jahr 2018 zusammen mit dem Club "Fit for Life" realisiert. Zwei Jahre später folgte zudem die Installation einer ganz wichtigen Trinkwasseranlage.

Corona wurde zwar zuletzt zur großen Bremse, aber Franz Weber ist zuversichtlich, dass die 250 Schüler in verschiedenen Altersklassen bald ein Comeback erleben dürfen. Bei einem Besuch in Mombasa erlebte er die Fröhlichkeit, unendliche Dankbarkeit und große Hoffnung der Kinder.

Ligaportal gratuliert dem SC Retz zum tollen Projekt der "Fußballschule in Kenia"!