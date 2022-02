Chance zur Revanche und Stadionprojekt beim SC Ortmann

Details Sonntag, 13. Februar 2022 07:23

In der Reihe der Ligaportal-Porträts ist dieses Mal der SC Ortmann an der Reihe. Ortmann überwintert in der 1. Niederösterreichischen Landesliga nach fünf Siegen, sechs Remis und drei Niederlagen mit 21 Punkten auf Rang fünf. Die „Ortmänner“ waren dabei sogar fast das einzige Team, welches Spitzenreiter Scheiblingkirchen seine perfekte Herbstsaison verdorben hätte.

Treffer von Roland Hofer, Niklas Graf sowie Marco Meitz brachten Ortmann im „Süd-Derby“ in Scheiblingkirchen eine 2:0- sowie 3:2-Führung ein. Bis zur 94. Minute (!) führte der Außenseiter sensationell, ehe zwei ganz späte Treffer noch die bittere 3:4-Niederlage bedeuteten.

Kein Wunder, dass es von Ortmann-Trainer Christoph Stifter danach großes Lob für sein Team gab: "Wir können alle sehr stolz sein, beim besten Landesliga-Spiel der jüngsten Vergangenheit eine solche Leistung erbracht zu haben. Ich bin der Meinung, wir haben die Reifeprüfung bestanden."

Im Frühjahr gibt es zudem ja die Chance zur Revanche: Am 21. Mai 2022 hat Ortmann gegen Scheiblingkirchen dann Heimvorteil. Dafür bereitet man sich gewissenhaft vor und legte dafür sogar ein Trainingslager in Kroatien ein. Am 9. Februar startete das Camp in Medulin, wo bereits fleißig gearbeitet wird.

Ein weiterer wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Zukunft betrifft das Umfeld in Ortmann. Am 13. Jänner 2022 gab es ein „konstruktives Gespräch mit einigen Gemeinderäten zu unserem Stadionprojekt.“ Der Dank des SC Ortmann gilt dabei Organisatorin GF Johanna Gruber und allen weiteren Teilnehmern.

Ligaportal wünscht dem SC Ortmann für dieses ganz wichtige Projekt alles Gute!