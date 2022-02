SV Langenrohr will im Frühjahr ins obere Mittelfeld

Details Montag, 14. Februar 2022 14:08

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Julia Kreitzer, Obfrau des SV Langenrohr, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer August Baumühlner überwintert in der 1. niederösterreichischen Landesliga nach drei Siegen, sechs Remis und fünf Niederlagen mit 15 Punkten auf Rang elf. Besonders erfreulich finden wir aber, dass sich erstmals eine Frau für uns Zeit genommen hat und beim Interview Rede und Antwort gestanden ist. Julia Kreitzer, die sich selbst als "Obmann SV Langenrohr" bezeichnet, ein Vorbild für viele Frauen, die auch im Männer-Fußball auf Funktionärs-Ebene engagiert sind. Vielen Dank und alles Gute!

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Julia Kreitzer: "Im Großen und Ganzen sportlich zufrieden. Aufgrund von Covid bin ich eigentlich froh, dass wir die Herbstsaison fertig spielen konnten."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Kreitzer: "Die Stimmung ist derzeit etwas angespannt wegen der Ungereimtheiten bezüglich U23 Bewerb in der Landesliga und der ständigen Änderungen bei den Covid-Bestimmungen."

Genesung des verletzten Stürmers als Hoffnung

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Kreitzer: "Die Abgänge sind Gino Linhart und Daniel Zottl. Als Zugang dürfen wir Till Trippner in Langenrohr willkommen heißen. Handlungsbedarf war sonst durch die hoffentliche Genesung unseres zuvor verletzten Stürmers und die Aufstockung durch Spieler aus der U23 nicht notwendig."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Kreitzer: "Leider ist gleich zu Beginn die Verletzung unseres Stürmers Emir Dilic passiert. Er erlitt einen Sehnenriss, trainiert aber bereits wieder mit und wir hoffen auf seine Rückkehr im Frühjahr. Im letzten Drittel der Meisterschaft gab es dazu leider einen Kreuzbandriss von Alexander Kleczkowski. Er fällt damit auch das ganze Frühjahr aus."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Kreitzer: "Wir wollen ins obere Mittelfeld. Das Wichtigste aber: Alle sollen gesund bleiben."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Kreitzer: "Wir glauben und vor allem hoffen, dass die Meisterschaft fertig gespielt wird!"

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Kreitzer: "Scheiblingkirchen."