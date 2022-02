ASV Spratzern mit Renovierungsarbeiten beschäftigt

Details Donnerstag, 17. Februar 2022 07:22

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Jochen Hnilicka, Sportlicher Leiter des ASV Spratzern, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Janisch überwintert in der 1. niederösterreichischen Landesliga nach fünf Siegen, einem Remis und acht Niederlagen mit 16 Punkten auf Rang neun. In der Winterpause standen in Spratzern wichtige Renovierungsarbeiten auf und abseits des Spielfelds auf dem Programm. Dazu Hnilicka: "Die Arbeiten am Vereinsgebäude sind abgeschlossen und die Planungen für ein Flutlicht im vollen Gange." Auch beim Spieler-Kader hat sich indes einige Bewegung ergeben.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Jochen Hnilicka: "Ein einstelliger Tabellenplatz war das ausgegebene Ziel, welches wir auch erreicht haben. Im Großen und Ganzen ein zufriedenstellender Herbstdurchgang in dem viele eigene Talente Landesligaluft schnuppern konnten."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Hnilicka: "Sehr gut, erfreulicher Weise konnten in der Winterpause einige Renovierungsarbeiten am Vereinsgebäude abgeschlossen werden. Zusätzlich sind die Planungen für ein Flutlicht am Hauptspielfeld im vollen Gange."

Fünf Abgänge, aber nur ein Zugang in Spratzern

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Hnilicka: "Fünf Abgängen steht nur ein Neuzugang gegenüber. Mit Christoph Graf konnten wir auf der Torhüterposition einen alten Bekannten nach Spratzern zurückholen. Zwei junge Talente wurden aus der U23 hochgezogen und der Kader von 23 Spielern auf 21 reduziert."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Hnilicka: "Unser Kapitän Paul Temper stand aufgrund einer Verletzung im Herbst nur fünf Mal auf dem Platz, Mehmet Olgun und Mario Gronister fehlten im letzten Saisondrittel, alle drei Spieler werden uns aber im Frühjahr wieder zur Verfügung stehen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Hnilicka: "Ziel ist es den einstelligen Tabellenrang zu halten und unseren jungen Spielern noch mehr Einsatzzeit zu geben."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Hnilicka: "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Meisterschaft fertig spielen können."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Hnilicka: "Scheiblingkirchen wird sich den Titel nicht mehr nehmen lassen."