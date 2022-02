SC Zwettl als Plattform für die eigenen Talente

Details Freitag, 18. Februar 2022 07:01

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Helmut Lamatsch, Sportlicher Leiter des SC Zwettl, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 1. niederösterreichischen Landesliga nach vier Siegen, drei Remis und sechs Niederlagen mit 15 Punkten auf Rang 13. In der Frühjahrssaison 2022 hoffen die Waldviertler doch "auf eine Rangverbesserung". Lamatsch meint dazu: "Ohne einen bestimmten Tabellenplatz ins Auge fassen zu wollen, ist es unser Ziel, unseren Fans wieder einen leidenschaftlichen und offensiven Fußball zu bieten."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Helmut Lamatsch: "Wir hatten einen guten Start in die neue Saison. Dann kamen jedoch viele Verletzungen (davon zwei Kreuzbandriss und auch immer wieder Ausfälle durch Covid / Quarantäne), die uns dann mit Fortdauer der Herbstsaison über begleitet haben. Teilweise fehlten bis zu acht Spieler und dies war mit unserem kleinen Kader nicht zu kompensieren. Es war daher auch unmöglich unser vor der Saison gestecktes Ziel - im vorderen Tabellendrittel mitzumischen – zu realisieren. Daher finden wir uns leider im hinteren Tabellendrittel wieder, was zwar auf Grund der Personalknappheit eine logische Folge war, mit dem wir aber ganz sicher nicht zufrieden sein können."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Lamatsch: "Die Stimmung im Team ist gut, obwohl wir uns auch während der aktuellen Vorbereitung – sowie viele andere Vereine auch - mit Krankheiten und Verletzungen von Spielern herumschlagen müssen. Wir blicken trotzdem positiv in die Zukunft. Wir haben viele junge, eigene Spieler in unseren Reihen denen wir eine Plattform bieten wollen, sich in der 1. NÖ Landesliga präsentieren zu können."

"Eine rege und intensive Transferzeit liegt hinter uns"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Lamatsch: "Eine rege und intensive Transferzeit liegt hinter uns. Viele Spieler haben den Verein aus den verschiedensten Gründen verlassen. Daher waren wir auch als Verein gefordert adäquaten Ersatz zu finden. Entsprechenden qualitativ hochwertigen Ersatz zu finden wird auch nicht zuletzt auf Grund unserer dezentralen Lage immer schwieriger. Letztendlich haben wir doch eine gute Mischung an neuen erfahrenen und jungen Spielern in der Winterübertrittszeit nach Zwettl lotsen können."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Lamatsch: "Siehe meine erste Antwort. Die beiden Stammspieler mit Kreuzbandriss befinden sich zwar bereits wieder im Training – ein Einsatz in der Meisterschaft wird wohl aber erst in der neuen Saison möglich sein."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Lamatsch: "Obwohl unser Kader nicht größer geworden ist, hoffen wir doch auf eine Rangverbesserung in der Frühjahrssaison. Ohne einen bestimmten Tabellenplatz ins Auge fassen zu wollen, ist es unser Ziel, unseren Fans wieder einen leidenschaftlichen und offensiven Fußball zu bieten."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Lamatsch: "Ich bin davon überzeugt, dass die Frühjahrssaison regulär mit allen Spielen beendet wird und somit die entsprechenden Entscheidungen über Auf- und Absteiger sportlich fair fallen werden."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Lamatsch: "Trotz der Dominanz im Herbst von Scheiblingkirchen ist schwer zu sagen, wer das Rennen letztendlich machen wird. Ich denke, dass es sich zwischen Scheiblingkirchen und Krems entscheiden wird."