ASK Kottingbrunn mit Zielsetzung für die Zukunft

Details Samstag, 19. Februar 2022 13:39

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Mag. Andreas Haller, Trainer des ASK Kottingbrunn, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 1. niederösterreichischen Landesliga nach drei Siegen, sechs Remis und fünf Niederlagen mit 15 Punkten auf Rang zehn. Haller hat mit Kottingbrunn eine klare Vision: "Wir wollen stabilere Leistungen bringen und die Abläufe in der Mannschaft noch weiter verfeinern. Der Blick der Zielsetzung geht über das Frühjahr hinaus. Wir wollen die Mannschaft so halten und nächstes Jahr als gewachsenes Team in die neue Saison gehen. Das ist ein Startvorteil, den wir diese und letzte Saison nicht hatten."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Andreas Haller: "Wir haben uns eine bessere Platzierung für die Herbstmeisterschaft vorgenommen. Es gibt für den aktuellen Tabellenplatz mehrere Gründe. Wir hatten im Sommer sehr viele Ab- und Zugänge, sodass es meist eine Zeit dauert, bis die Mannschaft ihr Potential abrufen kann. Dazu kam ein ungeplanter Personalengpass, da leider zwei der drei Innenverteidiger im Kader die ganze Saison nicht zur Verfügung standen und der Dritte ab der sechsten Runde ebenso wenig. Einige Spieler mussten dauerhaft umfunktioniert werden oder für einige Runden auf ungewohnten Positionen in die Presche springen. Dazu kommt, dass wir teils sehr gute Leistungen nicht über die volle Distanz gebracht haben und so viele Unentschieden eingefahren wurden. Nichts desto trotz …."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Haller: "… war die Stimmung in der Mannschaft und auch im Verein gesamt sehr gut. Wir haben eine relativ junge Mannschaft, die viel Spaß untereinander hat. Das wird sich über kurz oder lang auch auf die Ergebnisse am Feld auswirken, sodass auch die Fans wieder mehr Spaß haben."

"Ungeplanten Abgänge auch qualitativ sehr gut ersetzt"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Haller: "Wir hätten für das Frühjahr lediglich die Kaderbreite um die zwei eingangs erwähnten Innenverteidiger erhöht. Leider gab es kurzfristige Veränderungswünsche, sodass wir doch auch Abgänge verzeichnen mussten. Insgesamt haben wir die Lücken vom Herbst in der Abwehr gefüllt, und letztlich die ungeplanten Abgänge auch qualitativ sehr gut ersetzt."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Haller: "Wir werden nächstes Jahr das Spiel in Schrems am grünen Tisch verschenken und zu Hause bleiben, damit der Verletzungsteufel nicht wieder wüten kann. Wir hatten dort in den letzten beiden Saisonen immer langfristige Ausfälle zu verzeichnen. Dazu kam die Woche drauf die Verletzung von Innenverteidiger Nemanja Andesilic. Sonst gab es Gott sei Dank keine gröberen Verletzungen und Erkrankungen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Haller: "Wir wollen stabilere Leistungen bringen und die Abläufe in der Mannschaft noch weiter verfeinern. Der Blick der Zielsetzung geht übers Frühjahr hinaus. Wir wollen die Mannschaft so halten und nächstes Jahr als gewachsenes Team in die neue Saison gehen. Das ist ein Startvorteil, den wir diese und letzte Saison nicht hatten."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Haller: "Ich bin überzeugt, dass die Rückrunde gespielt wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Haller: "Wenn man bedenkt, dass Scheiblingkirchen bei 14 Spielen drei Mal verlieren kann, und dabei Krems alle Spiele gewinnen müsste, kann theoretisch Scheiblingkirchen den Sekt schon kaltstellen. Aber im Fußballsport gab es schon mehrere Überraschungen. Für mich wäre es jedoch mehr als eine Überraschung."